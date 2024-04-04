بهار الكراوية.. هل يُعالج حقًا الانتفاخات ويتخلص من الغازات؟

أطباق خالية من اللحوم ومليئة بالبروتين والألياف.. ما هي الدول التي لديها أكثر الأطعمة المغذية للنباتيين؟

نقوم به منذ عام 6000 قبل الميلاد.. ما هي الفوائد الصحية لتخمير الأطعمة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن الكراوية يتم تقديمها كنوع من أنواع الحلويات، وتحديدًا بعد الولادة في بعض الدول العربية. لكنها تتمتع أيضًا بالعديد من الخصائص الصحيّة، التي لا تقتصر على الأم ومولودها فقط.

وتتعدّد استخدامات هذا النوع من الأعشاب في الطب التقليدي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

تُعتبر الكراوية مُكوّنًا رئيسيًا في أدوية مكافحة السمنة

تخفّف الكراوية من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي

تخفّف الكراوية من رائحة الكحول من الفم

تُقاوم الكراوية فقر الدم أو "الأنيميا"

تُعالج الكراوية آلام المعدة والإمساك والغثيان

وفي الطب الشعبي الإيراني، يُعتقد أن بذور الكراوية تمتلك تأثيرات مضادة للصرع. كما تُستخدم أوراق الكراوية مع الثوم لعلاج الأكزيما الملتهبة من قبل الشعب الإندونيسي.

وأوضحت "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن الكراوية تُساعد في إدارة الأمراض الالتهابية، مثل متلازمة القولون العصبي "IBS" ومرض الأمعاء الالتهابي "IBD".

وقد تكون حلًّا لعلاج الانتفاخات والتخلص من الغازات، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X".

زيت الكراوية

يُستخدم زيت الكراوية مع زيت النعناع أو المنثول لعلاج عسر الهضم الوظيفي. وعند تطبيقه موضعيًا على البطن، يمكن أن يُخفف زيت الكراوية من أعراض القولون العصبي لدى المريض.



ولكن، تنصح "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا بتجنب استخدام المستحضرات، التي تحتوي على زيت الكراوية، على جلد مشقوق، أو حول العينين والأغشية المخاطية.

ويشمل ذلك أيضًا الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد، أو غياب حمض المعدة، أو التهاب الأقنية الصفراوية، أو حصوات المرارة، أو الاضطرابات الصفراوية الأخرى.

وأوضحت "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن استخدام جرعات زائدة من زيت الكراوية لفترة طويلة يُسبب تلف الكلى والكبد.

مشروب الكراوية

ويُقدم مشروب الكراوية عادة مع قدوم مولود جديد، حيث يمتاز بقوامٍ سميك، ومُحضّر من نبات الكراوية وبعض المكسرات.

ورغم أن هذا التقليد محصور ببلاد الشام، إلّا أن أصل نبتة الكراوية يعود للمغرب العربي، حيث زُرعت هناك لأول مرة.

ويتعارف عليها بعض الأشخاص باسم "كمون أرمني"، ذلك لأن بذورها تُشبه نبات الكمون إلى حدّ كبير، مع وجود اختلافات في الطعم والرائحة.

وبسبب فوائده العديدة، كتسكين الآلام والتخفيف من الانتفاخ،يُعتبر مشروب الكراوية مثاليًا للمرأة التي أنجبت حديثًا.