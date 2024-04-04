كيف تتجنب البكاء عند تقطيع البصل بحسب الخبراء؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- البصل لذيذ وجزء أساسي من أطباق طعام عديدة، ولكن الحرقة التي تشعر بها عن تقطيعه قد تُسبب الكثير من الدموع

ويدّعي الجميع أنّ لديهم أفضل الحيل لتقليل الدموع عند تقطيع البصل، ولكن تحدثت شبكة CNN مع خبراء لمعرفة أي منها يستحق التطبيق بالفعل.

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟

شعور الحرقة الذي تشعر به في عينيك يخدم غرضًا للبصل، وفقًا لما ذكرته عالمة الأغذية، ومضيفة قناة "Abbey the Food Scientist" عبر موقع "يوتيوب"، الدكتورة آبي ثيل، إذ انه يُشكّل آلية دفاع للنبات لمنع تعرضه للأكل.

وأضافت أنّ العديد من النباتات تتمتع بدفاعات لتجنب التحول إلى غذاء، مثل امتلاكها للأشواك، أو تمتعها بالنكهة المرّة، لافتة إلى أن دفاعات البصل تأتي من بنية خلاياه التي تتمتع بأقسام مختلفة للمواد المنفصلة التي قد تُحدِث تفاعلاً.

وعند إتلاف هذه الخلايا بسكين على سبيل المثال، يُمزج إنزيم وحمض أميني لتكوين مركبات الكبريت وإنزيم آخر يُرسل البخار إلى الهواء، وفي النهاية، يدخل إلى عينيك، وفقًا لما أوضحه الدكتور بريان كووك لي، زميل الأبحاث في هيئة التدريس بجامعة باسيفيك اللوثرية في واشنطن.

استخدم مروحة

أشارت ثيل إلى أنّ إحدى الطرق الرائعة لإنتاج كمية أقل من الدموع عند تقطيع البصل تشمل وضع مروحة بالقرب منك لإبعاد الهواء الذي يحيط بهذا النوع من الخضار، إذ قالت: "بهذه الطريقة، تُبعِد الرياح الجزيئات التي تدخل إلى عينيك عادةً، وتتسبب بالدموع".

النظارات الواقية

رغم أنّها قد تبدو مضحكة، إلا أنّ ثيل أكّدت أنّ النظارات الواقية طريقة مضمونة، وأفادت أنّها تحمي عينيك من الجزيئات الموجودة في الهواء.

كما قالت: "لاحظت أنّ ارتداء العدسات اللاصقة (بدلاً من النظارات) يُحدث فرقًا كبيرًا عندما أقوم بتقطيع البصل".

ضع البصل في الثلاجة

وقال لي إنّ وضع البصل في الثلاجة، أو الـ"فريزر"، أو وعاء من الماء المُثلَّج، يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

وتمامًا مثل الميكروويف، ذكر لي أنّ التجميد يمكن أن يغير قوام البصل، لذا يمكن استخدام هذه الطريقة فقط عندما تقوم بإعداد طبق مثل الحساء، لافتًا إلى أن تخزين البصل في الثلاجة قد يضعف نكهته.

وبدلاً من ذلك، احتفظ بالبصل في مكانٍ بارد وجاف، ثم ضعه في الثلاجة أو في الماء البارد قبل 20 دقيقة تقريبًا من وقت تقطيعه.

عرِّض البصل للحرارة

يمكن أن تساعد الحرارة في تقليل الأبخرة، لذا يمكنك وضع البصل في الميكروويف قبل تقطيعه، بحسب ما ذكره لي.

واعتمادًا على حجم البصل، يجب عليك تركه في المايكروويف بين 30 ثانية وبضع دقائق.

ولكن أوصى لي بالقيام بذلك فقط إذا كنت تصنع طبقًا لا يكون فيه قوام البصل مهمًا، إذ أن استخدام الميكروويف قد يؤثر على مستوى القرمشة.

قم بإضافة الأحماض

أوضح لي أنّ الأحماض المضافة إلى البصل قد تساعد في تقليل الشعور بحرقة العينين، وتعزيز النكهة بالنسبة لبراعم التذوق خاصتك في الوقت ذاته.

وقال إنّ الإنزيم الذي يُحوِّل الأحماض الأمينية في البصل ليُسبب الشعور بالحرقة يعمل بشكلٍ جيد عند نطاق معين من درجة الحموضة.

وتُبطئ الأحماض، مثل الليمون، أو الخل، الإنزيم الذي يصنع الأبخرة، المسببة لإنتاج الدموع.

ولإبطاء الإنزيم المسبب للدموع في البصل ميزة أخرى، بحسب ما ذكره لي، إذ يحافظ على سلامة الأحماض الأمينية، ما يمنح البصل قدرته على تعزيز النكهة في وصفات الطعام.

قم بإضاءة الشموع

يوصي بعض الأشخاص بإضاءة شمعة أثناء تقطيع البصل.

ووجد لي أنّ هذه الخطوة قد تفيدك، إذ قال: "أستطيع أن أرى نجاح ذلك، ولكنه في الحقيقة يعتمد على نوع الشمعة".

ويمكن للشموع منع الأبخرة، بينما تتفاعل الشموع المعطرة مع الأبخرة بشكلٍ مُفيد.

خذ قضمة من الخبز

رأى بعض الأشخاص أنّ هذه الطريقة تقلّل من الشعور بالحرقة، وذرف الدموع، ولكنها ليست طريقة يمكنك الاعتماد عليها في كل مرة.

وقال لي إنّه غير متأكد من النظرية الكامنة وراء ذلك، لافتًا إلى أنّه قد يعود إلى امتصاص الخبز للبخار، أو قد يكون للأمر جانب نفسي فحسب.