لعيد فطر صحي في عام 2024.. إليك ما يجب عليك القيام به وتجنبه

هل تحب اضافة الملح الى طعامك؟ قد تزيد هذه العادة من خطر إصابتك بقصور القلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت متحمس لتناول الأطعمة الشهية والتقليدية التي عادة ما تفترش الموائد خلال عيد الفطر؟

من المؤكد أنّك خططت لما ستتناوله بالفعل خلال أيام العيد بعد شهر رمضان، ولكن بعد فترة طويلة من الصيام، قد يكون من المفيد مراقبة حميتك الغذائية.

وشارك الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة السعودية عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، 6 نصائح للاستمتاع بعيد فطر صحي هذا العام:

تناول وجبة فطور خفيفة وصحية صباح يوم العيد

تشمل بعض الأطباق المقترحة البيض الذي يعزز شعورك بالشبع، والشوفان الغني بالألياف، والفاكهة الغنية بالفيتامينات، والمكسرات، وفقًا لما ذكره مجلس الصحة الخليجي عبر موقع "إكس".

قلِّل من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، والإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضّار. ومن المرجح أن يؤدي تناول اللحوم المصنعة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية في وقت لاحق من الحياة.

خذ قسطًا وافرًا من النوم ليلة العيد

أظهرت بعض الأبحاث أنّ البالغين الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم الذي يتراوح بين 7 و9 ساعات في الليلة أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة تشمل السمنة، وارتفاع ضغط الدم.

لا تبالغ في تناول الحلويات الغنية بالسكريات والدهون

يؤدي الإفراط في الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية أو السكريات إلى ضعف مناعة الجسم، والإرهاق، وزيادة الوزن.

ويُفضل استبدال الحلويات بالفاكهة المفيدة لجسمك.

تجنب استهلاك المشروبات الغازية

فكّر مرتين قبل استهلاك هذه المشروبات.

ووجدت إحدى الدراسات أنّ الأشخاص الذين استهلكوا كأسين أو أكثر من هذه المشروبات يوميًا يواجهون ارتفاع خطر الموت بسبب اضطرابات في عملية الهضم.

أمّا الذين يشربون المقدار ذاته من مشروبات "الحمية"، فارتفع لديهم خطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

حاول الإقلاع عن التدخين

تدخين التبغ مضر جدًا بالجسم، إذ يُغيّر الجهاز المناعي للشخص، ويجعله عرضة لمزيد من الأمراض، والعدوى، حتى بعد أعوام من الإقلاع عنه.

ويقلّل التدخين من قدرة الجسم على مكافحة العدوى على الفور ومع مرور الوقت، كما أنّه قد يُعرّض الشخص أيضًا لخطر الإصابة بأمراض مزمنة تنطوي على حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة.