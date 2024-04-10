في عيد الفطر..4 علامات تدّل على سوء إعداد أسماك الفسيخ أو الرنجة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، من الأطباق الشهيرة التي تُزيِّن موائد المصريين خلال عيد الفطر.

ولعيدٍ فطر صحي هذا العام، شاركت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التوصيات ترتبط بهذه الأطباق المحبوبة.

ونصحت الوزارة بالتقليل من تناول الأسماك المملحة بشكلٍ عام.

وفي حال تناول هذه الأطباق، يجب على المرء أخذ الحيطة، والانتباه لعلامات تدل على إعدادها بشكلٍ سيء، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

علامات تدل على عدم تحضير الفسيخ والرنجة بشكلٍ جيد:

لحم الأسماك مهترئ

صدور روائح غريبة من الأسماك

جسم السمكة غائر بمجرد الضغط عليه بخفّة

خروج بعض الإفرازات من الأسماك خاصةً من الرأس أو الخياشيم

ويجدر بالذكر أنّ هناك فئات ممنوعة من استهلاك هذه الأطباق، ومنهم مرضى الكِلى.

وبالنسبة لمرضى الكلى، يؤدي تناول للفسيخ أو الرنجة إلى تخزين المياه في الجسم نتيجة احتواء هذه الأنواع من المأكولات، على كمية كبيرة من الملح.

ويُمنع أيضَا المصابين بأمراض مزمنة، وكبار السن، والحوامل، من تناول لأسماك المملحة.