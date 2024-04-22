ما هي أكثر أمراض السرطان فتكًا بين الشباب الأصغر سنًا؟

"إحصائية مخيفة".. معدل الإصابة بالسرطان يرتفع بين من هم دون الخمسين عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --في اتجاه عالمي مثير للقلق، سجّلت الحالات الجديدة لتشخيص الشباب بمرض السرطان، ارتفاعًا حادًا، مثل حالات السرطان التي يتم تشخيصها لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والتي بلغت نسبتها 79%.

وفي الولايات المتحدة، أفادت جمعية السرطان الأمريكية أنّ التركيبة السكانية لمرضى السرطان تتحول على نحو متزايد من الأفراد الأكبر سنًا إلى الأشخاص في منتصف العمر، بينما شهد البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا انخفاضًا في إجمالي حالات الإصابة بالسرطان بين عامي 1995 و2020، وسُجّلت زيادة ملحوظة لدى من تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

لماذا يُصاب الشباب بالسرطان بمعدلات أعلى؟ هل يعني ذلك أنّ البدء بإجراء فحص السرطان يجب أن يكون في سنّ أصغر؟ من ينبغي أن يكون أكثر قلقا؟ وما التدابير الوقائية التي على الأفراد الأصغر سنا اتخاذها؟

وأجابت خبيرة الصحة لدى CNN، الدكتورة ليانا وين، التي تشغل منصب طبيبة طوارئ وأستاذة مساعدة في جامعة جورج واشنطن، وكانت سابقًا مفوضة الصحة في بالتيمو، على هذه الأسئلة..

CNN : ما هي أكثر أنواع السرطان فتكاً لدى الشباب؟

قد تحتاج النساء اللواتي لديهنّ تاريخ عائلي بمرض سرطان الثدي، إلى إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية في سن أبكر. Credit: The Good Brigade/Digital Vision/Getty Images

الدكتورة لينا وين: أمراض السرطان التي تصيب الشباب، وتسبب أعلى عدد من الوفيات هي: سرطان الثدي، وسرطان القصبة الهوائية والشعب الهوائية، والرئة، وسرطان المعدة والقولون والمستقيم، بحسب دراسة أجريت في عام 2023، ونُشرت في مجلة " "BMJ Oncology.

هذه إحصائيات مماثلة لكبار السن. في الولايات المتحدة، يُعد سرطان الرئة، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البنكرياس، وسرطان الثدي، من أكثر أنواع السرطان التي تسبب حالات الوفاة.

وسلّط تقرير صادر عن جمعية السرطان الأمريكية الضوء تحديدًا على سرطان القولون والمستقيم، الذي يعتبر راهنًا، السبب الرئيسي لوفيات السرطان لدى الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والثاني لدى النساء ما دون الـ50 عامًا.

CNN : لماذا ترتفع حالات السرطان لدى من هم دون الـ50 عاما؟

الدكتورة لينا وين: هناك عدد من الفرضيات. يشير بعض الباحثين إلى تصاعد معدلات السمنة خلال العقود القليلة الماضية، ما يرتبط بخطر الإصابة بالسرطان في المراحل المبكرة. وفي ملاحظة ذات صلة، فإن تغيير العادات الغذائية، وتحديدًا زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، وأنماط الحياة الخمولة، يرتبطان أيضًا بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان. ويتوقّع آخرون بأنه ثمة عوامل بيئية مؤثرة ربما، مثل المواد المسرطنة التي يتم إطلاقها في الهواء، والماء، وإمدادات الغذاء.

CNN : هل يجب أن يبدأ الناس ب فحص السرطان في سن أصغر ؟

الدكتورة لينا وين: هذا سؤال معقد، أعتقد أنه من الأفضل الإجابة عليه من خلال الاطّلاع على التوصيات الخاصة بالسكان مقارنة بالتوصيات الخاصة بالفرد.

تعتمد الإرشادات الصادرة عن المنظمات الطبية الكبرى وهيئات صنع السياسات الفيدرالية على ما يتم التوصية به للأشخاص المعرضين للخطر المتوسط. ويجب على غالبية الأشخاص اتباع هذه الإرشادات.

في الولايات المتحدة، يوصي فريق العمل المعني بالخدمات الوقائية البدء بإجراء فحوصات سرطان القولون عند بلوع سن الـ45 عامًا. وأصدر فريق العمل أيضًا مسودة توصية بأن تبدأ النساء بتصوير الثدي بالأشعة السينية في سن الأربعين عامًا.

تخضع هذه المبادئ التوجيهية للتنقيح. وسوف يأخذ الباحثون بالاعتبار عوامل مثل تغيير التركيبة السكانية وفعالية أدوات الفحص.

ويجب على الأشخاص المعرضين للخطر المتوسط اتباع الإرشادات الحالية.

على سبيل المثال، إذا كان لدى المرأة أخت، أو أم، أو قريبة أخرى من الدرجة الأولى مصابة بسرطان الثدي، تكون عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي بمعدل ضعف متوسط خطر الإصابة به بالمجمل.

أما الشخص الذي لديه أقارب من الدرجة الأولى فهو عرضة لاحتمال زيادة معدل إصابته بسرطان الثدي بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالمعدل الوسطي. من المهم أن يعرف الأشخاص تاريخهم العائلي لأن مقدم الخدمة قد يوصي بخطوات إضافية، مثل الاختبارات الجينية. وقد يحتاجون أيضًا إلى بدء تصوير الثدي بالأشعة السينية أو اختبارات الفحوصات الأخرى في سن مبكرة.

وهذا الأمر ينسحب على الأشخاص الذين لديهم قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان القولون، لأن عليها مراجعة طبيبهم للبدء بإجراء فحوصات سرطان القولون في وقت أبكر.

CNN : هل يجب على الجميع التحدث مع طبيبهم سنويًا حول فحوصات السرطان؟

الدكتورة لينا وين: نعم، وعليهم التأكد من إجراء الفحوصات الموصى بها.

ويتواجد واحد من كل ثلاثة أشخاص لديه الأهلية لإجراء فحوصات سرطان القولون ولم يخضع لها، بحسب جمعية السرطان الأمريكية. وتتخلى نسبة نحو 59% من النساء عن تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا، وفق بعض الدراسات الاستقصائية. ويعود ذلك للانشغالات الحياتية، ومسؤوليات العمل، أو لاعتقادهن أنهن لا يحتجن إلى هذه الاختبارات لأنهن صغار بالسن، ويتمتعن بصحة جيدة، ويشعرن بأنهن على ما يرام.

لكن الإحصائيات المخيفة حول ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب يجب أن تكون بمثابة دعوة للعمل. ولا تبدي العديد من أنواع السرطان أعراضًا في المراحل المبكرة. لهذا السبب هناك حاجة إلى الفحص: للكشف عن هذه السرطانات قبل انتشارها. وقد يتعافى المريض بالعلاج في حال تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة.

CNN : ماذا تنصحين الشباب بالقيام به؟

الدكتورة لينا وين: من الضروري أن يدرك الناس المخاطر التي يواجهونها، إذ يجب عليهم معرفة تاريخهم العائلي، واستشارة طبيبهم إذا كانت هناك حالة معينة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وما إذا كانوا يعانون من حالات طبية أخرى، أو عوامل نمط الحياة مثل التدخين، وشرب الكحول، والعادات الغذائية، والنشاط البدني وسواها التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان في المراحل المبكرة.

CNN : هل من خطوات يمكن للشباب القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان؟

الدكتورة لينا وين: نعم، تُعتبر خطوات مثل الإقلاع عن التدخين، وتقليل تناول الكحول، وممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة دقيقة أو دقيقتين يوميًا مهمة لخفض خطر الإصابة بالسرطان، كما يمكن تقليل الأطعمة فائقة المعالجة. من المهم أيضًا ملاحظة أن هذه التغييرات في نمط الحياة لا تقلّل من خطر الإصابة بالسرطان فحسب، بل تقلّل من احتمال الإصابة بأمراض القلب، والوفاة المبكرة.