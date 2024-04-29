5 أسباب ستجعلك تضيف أوراق الخس لنظامك الغذائي.. ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تشتري الخس في المرة المقبلة، ابحث عن الأوراق الخضراء الداكنة اللون، إذ تُعتبر غنيّة بالفيتامينات والمعادن.

يُستخدم الخس في العديد من الأطباق، من خلال إضافته إلى أنواع السلطة، والشطائر، والوجبات الخفيفة. وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية والصحيّة.

وتأتي من بينها:

غني بمضادات الأكسدة

يساعد على فقدان الوزن

يُقوّي العظام والدم

يُبقيك رطبًا

ويُعتبر الخس مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information". وتشمل ما يلي:

فيتامين "سي"

يُساعد بدوره على تقوية المناعة بشكل أساسي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X". ويتواجد في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة كالفراولة، والجوافة، والبرتقال واليوسفي.

حمض الفوليك

تكمن أهميّة حمض الفوليك في استخدامه لصنع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد، والشعر، والأظافر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن الألياف تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

الحديد

يُعزز الحديد من الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكفاءة نقل الأكسجين إلى أعضاء أخرى في الجسم، بحسب ما ذكره مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا إلى أن الخس غني بالمياه بنسبة تتراوح بين 94% و95%، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

ويُعتبر مصدرًا ممتازًا لمجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل "البوليفينول"، و"الكاروتينات"، و"الكلوروفيل".

وتختلف التركيبات والمحتويات الكيميائية النباتية باختلاف أنواع الخس.

وعلى سبيل المثال، أفادت بعض الدراسات أن الخس الأحمر يحتوي على مستويات فينولية أعلى نسبيًا من الخس الأخضر. وبالتالي، يُعتبر الخس الأحمر مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي.