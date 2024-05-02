يُشبه البصل الأخضر بالطعم والشكل..ما هي فوائد الكراث؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الكراث من بين أنواع الخضار المحبوبة لدى العديد من الأشخاص بسبب نكهته الخفيفة، التي تُشبه البصل، وأيضًا بسبب فوائده الصحيّة التي لا تُعد ولا تُحصى.

ما أبرزها؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن الكراث يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك مركبات الكبريت، ومركبات الستيرويد، ومركبات الفلافونيد.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذه المكونات النشطة تنتج التأثيرات التالية:

تعزيز الدورة الدموية

خفض الكولسترول

تخفيف التعب

مكافحة الالتهاب

مكافحة البكتيريا

تنظيم استقلاب الخلايا

مكافحة السرطان

مكافحة الأكسدة

خفض مستويات الدهون والسكر في الدم

ويُعتبر الكراث مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

فيتامين "ك"

أوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

فيتامين "سي"

يُساعد في تقوية المناعة بشكل أساسي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X". ويتواجد في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة كالفراولة، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي.

فيتامين "أ"

يُعرف بأهميته الحيوية في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية والجلد، وكذلك الرؤية الجيدة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "أ" هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض.

الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

هل كنت تعلم؟

الكراث يشبه البصل الأخضر، لكن طعمه أخف.

يحتوي على حمض الفوليك، وهو أساسي لحملٍ صحي.

يحتوي على البكتيريا المفيدة، التي يحتاجها جسم الإنسان، وتُعرف بـ"البريبايوتكس".

ويمكن تناول الكراث نيئًا، أو مقليًا، أو مُحمّصًا، أو مسلوقًا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

ويدخل في العديد من أطباق الطعام، والحساء، وحتى السلطات. وعلى سبيل المثال، يقوم بعض الأشخاص بتقطيع الكراث لقطع صغيرة، وطهيها مع البطاطس المهروسة.

كيفية اختيار وتخزين الكراث

يتواجد الكراث في موسمه خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع، ولكن يمكن العثور عليه أيضًا على مدار العام. ويجب أن يكون الكراث الجاهز للأكل متماسكًا ومقرمشًا مع قدر لا بأس به من اللون الأبيض والأخضر الفاتح.

ويمكن تبريد الكراث غير المغسول لمدة تصل إلى أسبوعين.

ولكن، تأكد من غسله دائمًا بعد تقطيعه وقبل تناول الطعام، حيث غالبًا ما تكون هناك أوساخ مخفية بين أوراقه.