فوائد البروكلي..ما أبرز الأمراض التي يساعد في الوقاية منها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر البروكلي، وهو يُزرع في الأصل بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من الأطعمة الخارقة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، والعناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، ما يجعله طعامًا مرغوبًا لدى غالبية الأشخاص من حول العالم.

وتُشكّل جميع أنواع الخضار جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وتكمن أهمية البروكلي تحديدًا في كونه مُضادًا للميكروبات، ومُضادًا للأكسدة، ومُضادًا لمرض السكري وفقدان الذاكرة، وواقيًا للكبد والقلب.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن البروكلي يساعد في الوقاية من السرطان، وخفض نسبة الكوليسترول بالدم، والحفاظ على صحة العين.

ويشمل أيضًا ما يلي:

الألياف: تُعد مفيدة لصحة الكبد والجهاز الهضمي

فيتامين "سي": يُعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية لجهاز المناعة لديك

فيتامين "ك": يساعد على صحة العظام والدماغ

الحديد: يُحسّن وظائف العضلات والدماغ

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، أن البروكلي يعتبر مصدرًا جيدًا لملح حمض الفوليك.

ويُستخدم بدوره بصنع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد، والشعر، والأظافر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

هل كنت تعلم؟

يُشكّل البروتين 29% من وزن البروكلي

البروكلي جزء من عائلة الملفوف.

لم يكن البروكلي معروفًا في الولايات المتحدة حتى عشرينيات القرن العشرين.

كوب واحد من البروكلي يحتوي فقط على 55 سعرة حرارية

استخدامات البروكلي في الطبخ

يمكن تناول البروكلي نيئاً، أو مطهواً بالبخار، أو مسلوقاً، أو حتى مُحمّصًا.

ويدخل في العديد من الأطباق اليومية، مثل:

السلطات: يمكن إضافة البروكلي لطبق السلطة الخضراء الخاص بك

الشوربات: تستطيع مزج البروكلي مع أنواع أخرى من الخضار للحصول على طبق شوربة صحّي ولذيذ

المعكرونة: يمكن تقطيع البروكلي إلى قطع صغيرة وإضافتها إلى صلصة المعكرونة الخاصة بك قبل نضجها

أطباق اللحوم والدجاج: يساهم البروكلي في إضفاء نكهة خاصة لأطباق اللحوم والدجاج المشوي

الطريقة الأمثل لتنظيف البروكلي

من الضروي تنظيف البروكلي جيّدًا قبل استخدامه في الطبخ، حتى تتخلص من الحشرات التي تختبئ بين براعمه.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي لحفظ الأغذية المنزلية (NCHFP)، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يجب فصل براعم البروكلي إلى أقسام مناسبة الحجم.

ويمكن حفظ البروكلي في محلول ملحي، أي 4 ملاعق صغيرة من الملح في غالون واحد من الماء، لمدة 30 دقيقة حتى تخرج الحشرات من بين براعمه.

وأضاف المركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية أنه يجب سلق براعم البروكلي بالماء لمدة 3 دقائق في الماء المغلي، أو سلقها بالبخار لمدة 5 دقائق.