"تفاح الحب".. إليك أبرز 6 فوائد للطماطم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منّا لا يُحبّ الطماطم بطهمها اللذيذ، والمنعش..وخصوصًا أنها تتمتع بقائمة طويلة من الفوائد الصحيّة.. ما أبرزها؟

فاكهة أم خضار ؟

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الطماطم نوع من الخضار، لكنها في الواقع تنتمي إلى فئة الفاكهة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

وتعد مصدرًا جيّدًا لما يلي:

فيتامين "سي"

فيتامين "أ"

فيتامين "ب-6"

الحديد

البوتاسيوم

المنغنيز

الألياف

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن الطماطم تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، التي ستدفعك لتضمنيها في نظامك الغذائي، من بينها:

تقليل مستويات الكوليسترول

تعزيز مناعة الجسم

تحسين حركة الحيوانات المنوية

الحماية من حروق الشمس

وتعمل منتجات الطماطم على مكافحة الالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما ذكره موقع "Healthy SD" في أمريكا.

كما تُعد غنيّة بمضادات الأكسدة القوية، التي تُعرف باسم "الكاروتينات"، وهي تحمي من أنواع معينة من السرطانات، وتُبطئ تطور تصلّب الشرايين.

ويتوفر "الليكوبين"، وهو نوع من أنواع "الكاروتينات"، في الطماطم بكثرة. ويُساعد بدوره على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، والجهاز الهضمي، والبنكرياس.

الطماطم في الثقافة العربية

تُزرع الطماطم، وتُعرف قديمًا باسم "تفاح الحب"، في الحدائق المنزلية، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي "Wisconsin Department of Public Information".

وتُستخدم في صنع العديد من الأطعمة مثل صلصة السباغيتي، والبيتزا، والكاتشب. ويمكن أيضًا الاستمتاع بها طازجة، أو مُعلّبة، أو مُجمّدة.

وغالبًا ما تتواجد الطماطم في أنواع مختلفة من السلطات الطازجة والمقرمشة، مثل الفتوش، والتبولة. وتُعد عنصرًا أساسيًا لمجموعة كبيرة من أطباقنا اليومية، مثل ورق العنب، وغيرها من أنواع اليخنات.

وتٌستخدم أيضًا كأساس للصلصات، والحساء، وتتبيلة اللحوم، والدجاج، والأسماك، والطواجن.