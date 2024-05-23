حشرات القراد..كيف تواجهها خلال فصل الصيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حشرات القراد عبارة عن طفيليات مصاصة للدماء، قادرة على نشر الأمراض القاتلة، وقد أصبحت شائعة بشكل متزايد. إليك ما تحتاج إلى معرفته عنها.

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حشرات القراد من فصيلة العنكبوتيات، ولديها صلة قريبة جدًا بالعث وصلة أبعد بالعناكب. هناك أكثر من 800 نوع من القراد حول العالم، منها 84 تم توثيقها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن حفنة قليلة فقط منها تلدغ وتنقل الأمراض إلى البشر. وأكثرها شيوعًا هي حشرات القراد ذات الأرجل السوداء (المعروفة أيضًا باسم قراد الغزلان، التي تتغذى على الكثير من الحيوانات إلى جانب الغزلان)، وحشرات قراد الكلاب الأمريكية، وحشرات قراد الكلاب البنية.

بعدما تفقس بيضة حشرة القراد، تمر بثلاث مراحل حياة هي: اليرقة، والحورية، والبالغة. تتغذى حشرات القراد، الذكور والإناث، على الدم من خلال إدخال أجزاء الفم الشائكة التي تشبه القش في جلد مضيفها (بخلاف حشرات البعوض، التي تلدغ فقط إذا كانت الإناث تستعد لوضع البيض).

قالت كايت تشابمان، أستاذة الإرشاد وعالمة الحشرات الحضرية في جامعة نبراسكا لينكولن: "عندما ترى أنثى كبيرة جدًا ومتضخمة، فهذا يعني أنها ستضع البيض، وتبدأ عملية دورة الحياة من جديد".

تتغير فصيلة العنكبوتيات هذه بشكل كبير في الحجم والمظهر بناءً على عمرها وكمية الدم التي مصتها.

وأوضح الدكتور توماس ماثر، أستاذ علم الحشرات في الصحة العامة بجامعة رود آيلاند، ومدير مركز مكافحة الحشرات في مركز الأمراض المنقولة ومركز موارد TickEncounter التابع لكلية الجامعة هذه، أنه "إذا وضعت حشرات القراد الحورية ذات الأرجل السوداء على خبز بذور الخشخاش، فإنها تمتزج بشكل جيد للغاية. . وفي الوقت ذاته، يمكن للأنثى البالغة المحتقنة من النوع ذاته أن تنتفخ حتى تبلغ حجم حبة البازلاء".

لدغات حشرات القراد والأمراض

رغم أن هناك بعض الأشهر التي تكون فيها الأنواع المختلفة أكثر نشاطًا، إلا أنه يمكن للشخص أن يتعرض للدغة حشرة القراد في أي وقت من السنة. إذا وجدت حشرة ملتصقة بك (أو بحيوانك الأليف)، فيجب عليك إزالتها فورًا.

وأوضحت تشابمان: "التوصية تقضي باستخدام الملقط، ووضعه على رأس حشرة القراد المحاذي للجلد قدر الإمكان، وسحبها للخارج بشكل مستقيم".

كن حذرًا عند إزالة حشرة القراد. استخدام الملقط، وأمسك القرادة من رأسها بالقرب من الجلد قدر الإمكان واسحبها للخارج بشكل مستقيم. Credit: Lost_in_the_Midwest/Alamy Stock Photo

ومن المهم التعرّف إلى حشرة القراد لأن بعض الأنواع تحمل أمراضًا مختلفة. حيث تلتقط البكتيريا، والفيروسات، والميكروبات الأخرى من دم المضيفين المصابين، وعندما تعض ضحية جديدة، يمكنها نقل مسببات الأمراض هذه.

على سبيل المثال، غالبًا ما تتغذى يرقات حشرات القراد والحوريات ذات الأرجل السوداء على الفئران ذات الأقدام البيضاء، التي يمكن أن تحمل بكتيريا تُسمى بوريليا بورغدورفيري، وبالتالي يمكنها تمرير تلك البكتيريا التي تسبب مرض لايم للإنسان.

من ناحية أخرى، لا تتغذى حشرات القراد النجمية الوحيدة على الفئران ذات الأقدام البيضاء، وبالتالي فهي ليست حاملة لمرض لايم، غير أنها تحمل ميكروبات أخرى مسببة للأمراض، ويمكن للدغاتها إدخال جزيء سكر إلى مجرى الدم ما يجعل الناس يعانون من حساسية تجاه اللحوم الحمراء.

في دراسة أجريت في سبتمبر/ أيلول 2023، حدّد الباحثون بروتينًا يبدو أنه يلعب دورًا كبيرًا في كيفية إصابة بعض حشرات القراد، ضمنًا حشرات قراد الغزلان وحشرات القراد ذات الأرجل السوداء الغربية، بالبكتيريا الضارة Anaplasma phagocytophilum قبل نشرها إلى المضيف البشري والتسبب في داء الأنابلازما المختلف عن مرض لايم.

يمكن أن يسبب داء الأنابلازما الصداع الشديد، والحرارة، والقشعريرة، والقيء، والتعب، وفقًا لما ذكرته مستشفى "سيدرز سيناي".

وأفادت الدراسة أن فهم هذا البروتين قد يمنح العلماء فكرة أفضل عن كيفية وقف انتشار المرض عبر حشرات القراد. ولكن لا يزال هناك الكثير من الأبحاث قبل الوصول إلى هذا الحد.

الحدّ من لدغات حشرات القراد

يمكن أن تكون الأمراض التي تحملها حشرات القراد منهكة أو حتى مهددة للحياة، ويزداد خطر الإصابة بالعدوى كلما طالت مدة وجود حشرات القراد على الجلد. رغم توفر بعض العلاجات، فمن الأفضل تجنب التعرض للدغات في المقام الأول.

اقترحت دراسات مختلفة عوامل يمكن أن تلعب دورًا في جذب حشرات القراد، بينها أظهرت ورقة بحثية حديثة وجود صلة بين جذب حشرات القراد والكهرباء الساكنة في بيئة المختبر. وبينما تنجذب حشرات القراد إلى إشارات مثل ثاني أكسيد الكربون الذي تزفره الحيوانات، فإنها تميل إلى الانتظار عوض البحث بنشاط عن فرائسها.

وقالت تشابمان لـCNN، إنه "بخلاف الاعتقاد السائد، فإنها لا تسقط من الأشجار. إنها ببساطة تجلس على حافة قطعة طويلة من العشب، على سبيل المثال، ربما تكون معلقة في مكان ما، وسوف تضع ساقها الأمامية للخارج. سوف تنتظر حتى يمر المضيف، ويلمس بها، وهذه هي الطريقة الأساسية التي يصاب بها الناس بحشرات القراد.

تمت الموافقة على المواد الطاردة للحشرات التي تحتوي على مادة DEET، والبيكاريدين، وزيت الأوكالبتوس الليموني من قبل وكالة حماية البيئة للحماية من حشرات القراد. ومع ذلك، فإن هذه المواد الكيميائية تعمل ضد حشرات القراد بشكل مختلف عما تفعله ضد حشرات البعوض.

إحدى الطرق العملية لتفادي لدغات القراد أثناء المشي في الطبيعة تتمثل بإدخال الجزء السفلي من بنطالك داخل جواربك. Credit: Zbynek Pospisil/iStockphoto/Getty Images

على سبيل المثال، أوضح ماثر أن مادة DEET "تحرق أقدام حشرات القراد، فتسقط، لكن بمجرد أن يجف المنتج، تعود إلى النشاط من جديد"

بدلاً من ذلك، توصي تشابمان بالحدّ من لدغات حشرات القراد من خلال تغطية الجلد ووضع الجزء السفلي من بنطالك في جواربك.

ولفت ماثر إلى أن بعض الأشخاص يفضلون ارتداء الملابس المعالجة بمادة البيرميثرين، إذ أنها أكثر فعالية من رذاذ الحشرات. مضيفًا أنه اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد يكون من المنطقي أيضًا التحقق من إبادة حشرات القراد التي تعيش في حديقتك.

قد تبدو هذه الاحتياطات متطرفة، لكنها بالنسبة لماثر ضرورية، لأننا نعيش في عالم تتكاثر فيه حشرات القراد، ويتعرض المزيد من الناس للخطر.