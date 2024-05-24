بخصائص مدرة للبول..هذا ما يحصل للجسم عند تناول البقدونس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر البقدونس من بين النباتات العشبية الشهيرة في العالم، وتحديدًا في المطبخ العربي، لما يتمتع به من نكهة ومذاق خاص. كما يعود بفوائد صحيّة عديدة على جسم الإنسان.

ما أبرزها؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن أصل البقدونس يعود إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل خصائصه الصحيّه ما يلي:

مضاد للأكسدة

مضاد لمرض السكري

الحفاظ على توازن الجهاز المناعي

مُسكّن للآلام

ويمكن أن تعزى هذه الفوائد المتنوعة إلى المكونات الأساسية للنبات، مثل "البوليفينول"، و"الكاروتينات"، و"الكومارين"، و"العفص"، أو كما يُعرف بـ"التانين".

ويُعدّ البقدونس غنيًا بأنواع معينة من مركبات "الفلافونويد"، وهي مفيدة جدًا للدماغ والقلب، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

ويُستخدم أيضًا كعلاج تقليدي لاحتباس البول، حيث يُساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد.

فيتامينات ومعادن

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية عن قائمة بأبرز المعادن والفيتامينات الموجودة في البقدونس، والتي تساعد بدورها في تقوية مناعة الجسم ومحاربة الأمراض.

ويأتي من بينها:

فيتامين "سي"

فيتامين "ب-6"

فيتامين "أ"

الكالسيوم

الحديد

المغنيسيوم

الألياف

حمض الفوليك

المنغنيز

مضاد للاكتئاب

وكشف عدد من الدراسات أن البقدونس يتمتع بتأثيرات مضادة للاكتئاب والقلق، بحسب ما ذكرته "مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ويمكن أن يكون فعّالًا بشكل أفضل من الأدوية الكلاسيكية، خاصة بجرعة 100 ملليغرام لكل كيلوغرام.

وفي إطار البحث عن دواء فعّال بآثار جانبية أقل أو معدومة تقريبًا، يمكن أن يُشكّل هذا النبات بديلاً مناسبًا.

البقدونس في الطبخ

يُعتبر البقدونس من النباتات العشبية شائعة الاستخدام في المطبخ العام، وتحديدًا في المطبخ العربي.

ويُضيف بدوره نكهة خاصة ومذاق شهي لمختلف أطباق الطعام، مثل الفتوش، والتبولة، والمشاوي، والكفتة، والبيض. كما يُستخدم البقدونس في تحضير شتى أنواع الصلصات، والحساء، والعصائر الطازجة، مثل عصير الخيار، والليمون، والبقدونس.

ويجد العديد من الأشخاص صعوبة في معرفة الفرق بين الكزبرة والبقدونس نظرًا لتشابه أوراقهما. ولكن، يمكن التمييز بين النباتات العشبية من خلال عدة عناصر، وهي:

الشكل

الرائحة

النكهة

نصائح للطهي بالأعشاب

وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel"، وهو تابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.

وتشمل ما يلي: