بينها حماية القلب..6 فوائد صحيّة للذرة الحلوة

كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

ما الفرق بين الخضار الطازجة والمعبأة في كيس.. وأيهما يجب أن تشتري من البقالة؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

ما هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها لتعيش حياة طويلة؟

هل تتناول الحصة الموصى بها من الفاكهة والخضار يوميًا؟ إليك طرق بسيطة لتغيير نظامك الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منّا لا يُحب سلق الذرة الحلوة وتناولها كوجبة خفيفة بالمساء؟ في الواقع، لا تمتاز بمذاقها اللذيذ فحسب، وإنما أيضًا بخصائصها الصحيّة العديدة.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي "Cleveland Clinic" في أمريكا عن أبرز 6 فوائد للذرة.

وتشمل ما يلي:

حماية القلب

تحسين صحة العيون

الحفاظ على صحة الأمعاء

التأثير بشكل معتدل على نسبة السكر بالدم

تُعتبر خيارًا صحيًا خاليًا من الغلوتين

وتُعتبر الذرة الحلوة مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات، والمعادن الأساسية لجسم الإنسان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا، من بينها:

الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تُشكّل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

المغنيسيوم

يُساعد القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة وتقلص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

البوتاسيوم

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن البوتاسيوم يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

فيتامين "سي"

يُساعد في امتصاص الحديد من الطعام، وإنتاج الكولاجين، وتكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام والأنسجة الأخرى، وحماية القلب، ومنع التجاعيد، وحفظ النظر، وغيرها الكثير.

هل كنت تعلم؟

موطن الذرة الأصلي هو الأمريكيتين

تُزرع الذرة في كلّ قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية

تُعتبر الذرة على نطاق واسع من أنواع الخضار، ولكنها في الواقع حبوب غذائية

كيف تختار الذرة الحلوة؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن الجزء الخارجي من الذرة، يجب أن يكون لونه أخضر زاهيًا، وملفوفًا بإحكام. وينبغي أن تُفرز حبيباتها عُصارة حليبية عند فتحها.

ويمكن تخزين الذرة الحلوة في كيس بلاستيكي مثقوب في الثلاجة. ولكن، احرص على استخدامها في غضون يومين كحدّ أقصى. واترك أوراقها حتى موعد طهيها.

وتجنب استخدام الملح أثناء طهي الذرة الحلوة، لأنه قد يزيد من صلابة حبّاتها.

استخدامات الذرة الحلوة في الطعام

تتميز الذرة بطعمها الحلو، حيث تُضيف نكهة ومذاق خاص لمختلف أطباق الطعام.

ويمكن تناولها مشوية أو مطبوخة على البخار أو مسلوقة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

ويقوم العديد من الأشخاص بإضافة الذرة الحلوة إلى شتى أنواع الشوربات، والصلصات، والسلطات، والشطائر. كما تُستخدم أيضًا مع الأرز، والمعكرونة، والتونة، و"فاهيتا الدجاج"، و"فاهيتا اللحم".