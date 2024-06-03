5 فوائد أساسية للقرع.. كيف تستخدمه في الطبخ؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

ما هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها لتعيش حياة طويلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من بين الأشخاص الذين لا يُفضّلون تناول القرع عادة؟ إذًا ستُغيّر رأيك حتمًا عندما تتعرّف إلى خصائصه الصحيّة.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي "Cleveland Clinic" في أمريكا عن أبرز 5 فوائد أساسية للقرع.

وتشمل ما يلي:

الوقاية من الأمراض المزمنة

الحفاظ على صحة العظام

الحفاظ على صحة الدم

الحفاظ على صحة القلب ووظائفه

حماية صحة العينين

الحفاظ على صحة الجلد

رغم أن القرع يُعتبر فاكهة، إلا أنه يتم التعامل معه كنوع من أنواع الخضار أثناء الطهي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

ويحتوي القرع على ما يلي:

الألياف الغذائية: تساعد على الهضم بشكل أساسي

فيتامين "أ": يساعد على تعزيز المناعة ونمو الخلايا

المُغذّيات النباتية

قشر القرع

ينصح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" بتجنب التخلص من قشر القرع لأنه يُعتبر غنيًا بالبوتاسيوم وحمض الفوليك.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن البوتاسيوم يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

تكمن أهمية حمض الفوليك بصنع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد، والشعر، والأظافر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

أنواع القرع

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن الناس كانت على دراية بفوائد القرع منذ حوالي 10 آلاف عام بحسب ما ذكرته مجموعة من الأدلة.

ويتألف القرع من نوعين، وهما:

القرع الصيفي

تتم زراعته في الربيع وأوائل فصل الصيف، لكنه أيضًا متاح في الخريف وأوائل فصل الشتاء.

وتحتوي حبة القرع الصيفية المتوسطة على حوالي 70 سعرة حرارية، وهي مصدر كبير للألياف والبوتاسيوم. كما تتمتع بنكهة خفيفة ويمكن تقطيعها لإعداد أنواع مختلفة من الحساء والصلصات.

القرع الشتوي

يصل القرع الشتوي إلى أسواق المزارعين في أواخر فصل الصيف حتى أواخر الشتاء. وتتميز هذه الأنواع بقشرة خارجية أكثر سماكة، ما يُحافظ على نكهتها لفترة أطول.

وتُعتبر الفاكهة والخضار أساسية لحياة مفعمة بالصحة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، أنه يجب استهلاك ما لا يقل عن 400 غرام يوميًا، أو ما يُعادل خمس حصص من الفاكهة والخضار.

وستُساعد بدورها في تقليل عوامل خطر الأمراض غير المعدية، مثل زيادة الوزن أو السمنة، والالتهابات المزمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول.