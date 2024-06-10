أبرز فوائد الكوسا..ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعدّ الكوسا من بين أنواع الخضار التي يمكن طبخها بطرق مختلفة. وتمتاز بفوائد صحيّة عديدة، إلى جانب نكهتها الغنيّة ومذاقها الشهي.

ما أبرزها؟

من المعروف أن الكوسا خالية من الكوليسترول، وقليلة بالدهون، والصوديوم.

وتحتوي على كمية وفيرة من فيتامين "سي" والمنغنيز، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Gov Info" في أمريكا.

ويساعد فيتامين "سي" على امتصاص الحديد وحمض الفوليك من الطعام، وإنتاج "الكولاجين" الذي يربط العضلات، والعظام، والأنسجة معًا، ويعمل أيضًا كمضاد أكسدة لمنع تلف الخلايا.

وتكمن أهمية المنغنيز في تكوين العظام، وتحويل الكربوهيدرات، والبروتين، والدهون، إلى طاقة.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Gov Info" في أمريكا أن كوبًا واحدًا من الكوسا المطبوخة يحتوي على كمية أكبر من البوتاسيوم مقارنة بموزة ذات حجم متوسط.

يمتاز البوتاسيوم بدوره في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، وتنظيم السوائل، وتوازن المعادن، ونقل الإشارات العصبية.

تحتوي الكوسا أيضًا على "اللوتين" الكيميائي النباتي، ما يساعد في الحفاظ على صحة العينين.

الكوسا في الطعام

أشار الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا إلى أن هناك العديد من الطرق لتقديم الكوسا بشكل شهي وصحي في الوقت ذاته.

وتشمل ما يلي:

شرائح الكوسا المخبوزة مع الثوم والطماطم

شرائح الكوسا المشوية مع أسماك الهلبوت

استخدام شرائح رقيقة من الكوسا كبديل للمعكرونة

كيفية اختيار حبّات الكوسا

ينصح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Gov Info" في أمريكا باختيار الكوسا ذات اللون الأخضر الداكن واللامع.

ورغم أنها تأتي بأحجام مختلفة، إلّا أن الكوسا الصغيرة ومتوسطة الحجم تبقى هي الأفضل بسبب نكهتها الغنيّة، واحتوائها على كمية وفيرة من العناصر الغذائية.

وتُعدّ الكوسا من بين أنواع الخضار سريعة التلف.

وبالتالي، يجب حفظها بالثلاجة عند حوالي 50 درجة فهرنهايت، أي 10 درجات مئوية. كما يجب إبعادها عن أنواع الفاكهة والخضار المنتجة لـ"الإيثيلين"، مثل التفاح والطماطم.

ومن الضروري عدم غسل الكوسا حتى يحين موعد استخدامها،. وفي حال طهيها، فإنه يجب تخزينها بالثلاجة وتناولها خلال يومين كحدّ أقصى.