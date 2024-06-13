بذور الكتان..هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب تناولها

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دبي، الإمارات العربية التحدة (CNN)-- تُعتبر بذور الكتّان من بين الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، خاصة أنها تحتوي على عناصر غذائية تجعلنا أقل عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

في أواخر القرن العشرين، لم تكن جميع فوائد بذور الكتّان معروفة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ولكن، اختلف الحال اليوم. وأُجريت العديد من الدراسات حول خصائصها الصحيّة.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بأبرز 5 فوائد لبذور الكتّان. وتشمل ما يلي:

مصدر كبير للأحماض الدهنية "أوميغا-3"

غنيّة بالألياف

بروتين نباتي عالي الجودة

غنيّة بالبوتاسيوم

مصدر جيّد لفيتامين "ب-1"

بذور الكتّان وزيت بذور الكتّان

ويمكن استخدام بذور الكتّان كاملة أو على شكل مسحوق كطحين أو دقيق.

كما يتوفر زيت بذور الكتّان على شكل سائل وكبسولات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتُساعد بذور الكتّان وزيت بذور الكتّان بشكل أساسي فيما يلي:

التقليل من الكوليسترول والسكر في الدم

علاج الأمراض الالتهابية

علاج الحالات المرضية في الجهاز الهضمي

بذور الكتّان في الطعام

وقدم الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك" في أمريكا مجموعة من النصائح لإدخال بذور الكتّان في نظامك الغذائي، من بينها:

أضِف ملعقة كبيرة من بذور الكتّان المطحونة إلى حبوب الإفطار الساخنة أو الباردة

أضِف ملعقة صغيرة من بذور الكتّان المطحونة إلى المايونيز أو الخردل عند إعداد الشطائر

اخلط ملعقة كبيرة من بذور الكتّان المطحونة في وعاء يحتوي على 8 أونصات (227 غرامًا) من اللبن الزبادي

اخبز بذور الكتّان المطحونة مع الكوكيز، والمافن، والخبز، وغيرها من المخبوزات

وينصح غالبية خبراء التغذية بتناول بذور الكتّان المطحونة بدلاً من بذور الكتان الكاملة، حتى يسهل هضمها. وقد تمرّ بذور الكتّان الكاملة خلال الأمعاء من دون هضم، ما يعني أنك لن تحظى بالفوائد كاملة.

السلامة والآثار الجانبية

عند تناول بذور الكتّان وزيت الكتّان بالمقادير الموصي بها، فإنها تكون آمنة الاستخدام بشكلٍ عام. لكن، عند تناولها بمقادير كبيرة ومع قليل من الماء، فإن بذور الكتّان قد تتسبب فيما يلي:

الانتفاخ

الغازات

الإسهال

مخاطر تناول بذور الكتّان

رغم أن بعض الأشخاص يستفيدون من إضافة بذور الكتّان إلى نظامهم الغذائي، إلّا أنه يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية أولاً قبل استهلاكها، خاصة إذا كنت تُعاني من الحالات الصحية التالية:

أمراض الكلى

تحتوي بذور الكتّان على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذلك تحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو مشكلة صحية أخرى تؤثر على مستويات البوتاسيوم لديك.

سرطان المبيض أو سرطان الثدي

يحتوي الكتّان على مركبات "فيتويستروغنز"، لذلك استشر طبيب الأورام الخاص بك إذا كنت تُعالج من سرطان مرتبط بالهرمونات.

التهاب الرّتج أو داء الرّتج

ستحتاج على الأرجح إلى تجنب بذور الكتّان الكاملة، لكن قد تُشكّل المطحونة منها خيارًا مناسبًا.