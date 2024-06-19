فوائد السمسم..هل يساعد الجسم حقًا في التحكم بالشهية المفتوحة للطعام؟

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5 مصادر للبروتين غير اللحوم..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعدّ السمسم عنصرًا أساسيًا في مطبخ الشرق الأوسط. ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لصحة الإنسان.. ما أبرزها؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن السمسم غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والبروتينات، وفيتامين "هـ".

ويتمتع بخصائص مُضادة للأكسدة، وخافضة لارتفاع ضغط الدم وشحوم الدم، كما يُساعد في التحكّم بالشهية المفتوحة للطعام.

وذكر موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا، أن السمسم يُعتبر مصدرًا جيّدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ومن بينها:

المغنيسيوم

يُساعد القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة وتقلص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

الكالسيوم

تكمن أهميته في بناء العظام، وتحسين صحة الأسنان، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية.

النحاس

يُساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وتحفيز إطلاق الحديد لتكوين "الهيموجلوبين"، وهي مادة تحمل الأكسجين لأعضاء الجسم.

المنغنيز

يُعتبر مفيدًا لصحة العظام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

الزنك

تكمن أهمية الزنك في تعزيز مناعة وصحة الجسم، كما يساعد في التئام الجروح وصنع خلايا وأنزيمات جديدة.

الحديد

يُعزز الحديد من الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكفاءة نقل الأكسجين إلى أعضاء أخرى في الجسم.

الفوسفور

يساعد الفوسفور في بناء عظام وأسنان قوية. ويتواجد في اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، والأسماك، والدواجن، والأرز البني، والشوفان.

الزنك

تكمن أهمية الزنك في تعزيز مناعة وصحة الجسم، كما يساعد في التئام الجروح وصنع خلايا وأنزيمات جديدة.

الألياف الغذائية

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تُشكّل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

زيت السمسم

يتم عصر بذور السمسم للحصول على الزيت، والذي يُعتبر غنيًا بالعديد من الأحماض التي تدخل في صناعة المنتجات الطبية والتجميلية، ومنها أحماض "البالمتيك"، و"الأوليك"، و"اللينوليك"، و"اللينولينيك"، وغيرها.

ويمكن أن يقدم فوائد عديدة لصحة الشعر، بحسب ما أفاد به المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية بأمريكا، ومن بينها:

يمنع تساقط الشعر

يرطب الشعر ويحفز نموه

يعزز صحة فروة الرأس

وحذّرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، من أضرار زيت السمسم على الشعر للأشخاص الذين يعانون من حساسية السمسم. كما ينبغي إجراء اختبار الحساسية قبل استخدامه.

استخدامات السمسم في الطعام

وعادة ما يدخل السمسم في تحضير بعض المخبوزات والحلوى، كما يشيع تناوله مع الزعتر على وجه الخصوص.

وتعد هذه البذور أساسية في صنع "الطحينة"، وهي صلصة سائلة كثيقة القوام.

وتُستخدم بشكل أساسي في أطباق مختلفة، مثل الحمص، وبابا غنوج، أو تُخفّف بالماء قليلًا حتى تصبح صلصة كريمية، يمكن إضافتها للشطائر والسلطات.

وتعتبر الطحينة خيارًا جيدًا من الناحية الغذائية لأنها لا تحتوي عادةً على مكونات مضافة مثل السُكرّيات.

ولكن، من الضروري توخي الحذر عند استهلاكها، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أن الحساسية تجاه بذور السمسم والطحينة قد تتداخل مع حساسية الفول السوداني.