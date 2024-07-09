من بينها تخفيف الالتهابات.. تعرف إلى فوائد فاكهة الدراق

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مُحبّي الدرّاق؟ تخيّل أنك تستطيع الحصول على العديد من الفوائد الصحية بمجرد تناول حبّة واحدة من هذه الفاكهة.

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ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Instruction" في أمريكا قائمة بأبرز المعادن والفيتامينات التي تتمتع بها هذه الفاكهة، من بينها:

  • فيتامين "أ"

يُعرف بأهميته الحيوية في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية والجلد، وكذلك الرؤية الجيدة.

ذكرت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "أ" هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض.

  • فيتامين "سي"

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن فيتامين "سي" ضروري لمقاومة الأمراض المعدية.

ويُساعد على امتصاص الحديد من الطعام، وإنتاج الكولاجين، وتكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، وحماية القلب، ومنع التجاعيد، وحفظ النظر، وغيرها الكثير. 

  • البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وتنظيم وظيفة الأعصاب، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من النفايات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لمكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

  • الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

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القيمة الغذائية للدرّاق

أوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" في أمريكا أن حبّة الدرّاق الواحدة، التي يبلغ وزنها حوالي 147 غرامًا، تشمل:

  • 68 سعرة حرارية 
  • غرامان من الألياف
  • 1.3 غرامًا من البروتين

وتُساعد بشكل خاص فيما يلي:

  • تحسين عملية الهضم
  • تخفيف الالتهاب
  • تقوية الجهاز المناعي
  • الحفاظ على صحة العيون
  • الحصول على بشرة أكثر نعومة

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كيف تتناول الدرّاق؟

يمكن تناول فاكهة الدرّاق بطرق مختلفة، سواء كان مشويًّا، أو مقليًا، أو مخبوزًا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" في أمريكا.

وإذا كنت ترغب في إعداد حلوى صحيّة، تستطيع تناول الدرّاق مع التوت، والقليل من الشوكولاتة الداكنة.

ويمكن أيضًا تحضير عصير الدرّاق الطازج، أو إضافة الفاكهة إلى السلطات، أو دقيق الشوفان، أو حتى الزبادي.

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