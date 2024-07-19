"الجريب فروت".. ما أبرز الفوائد التي يمتاز بها هذا النوع من الحمضيات؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مُحبّي "الجريب فروت"؟ تخيّل أن جسمك يحصل على العديد من الفوائد الصحية بمجرد تناول هذه الفاكهة، التي عُرفت سابقًا باسم "الفاكهة المُحرّمة"، وفقًا للموقع الإلكتروني لـ"Wisconsin Department of Public Instruction" بأمريكا.

ماذا تعرف عنها؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن فاكهة "الجريب فروت" تُعتبر نجمة الحمضيات خلال فصل الشتاء، حيث تمتاز بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

وتُعد فاكهة "الجريب فروت" مصدرًا جيدّا لما يلي:

فيتامين "سي"

تُعد فاكهة "الجريب فروت" مصدرًا ممتازًا لفيتامين "سي" المعروف بخصائصه المعززة للمناعة.

مضادات الأكسدة

تلعب دورًا أساسيًا في تحييد الجذور الحرّة ودعم دفاع الجسم ضد الإجهاد التأكسدي.

الترطيب

بفضل محتواها العالي من الماء، تُساعد فاكهة "الجريب فروت" في الحفاظ على رطوبة الجسم، ما يُعتبر مهمًا بشكل خاص في فصل الشتاء.

أوضح الموقع الإلكتروني لـ"Johns Hopkins Medicine" في أمريكا أن فاكهة "الجريب فروت"، أو كما تُعرف باسم "الكريفون" ببلاد الشام، تُعتبر غنية بالألياف التي تساعد في صحة القلب، والأمعاء، وإدارة الوزن.

وتحتوي أيضًا على فيتامين "أ" الضروري لصحة العين والجهاز المناعي، والحماية من الالتهابات.

هل كنت تعلم؟

يعود موطن فاكهة "الجريب فروت" إلى منطقة البحر الكاريبي، حيث يُعتقد أنها مزيج ما بين فاكهتي "البوملي" و"البرتقال".

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن الفاكهة شقّت طريقها إلى الولايات المتحدة في أوائل التاسع عشر. وسرعان ما أصبحت أحد أنواع الحمضيات المحبوبة بين الناس.

وسُميّت بـ"جريب فروت" نسبة إلى طريقة نُموّها في مجموعات تُشبه العنب.

وتمتاز الفاكهة بوجود عدة نكهات، تتراوح بين الطعم الحلو والمعتدل إلى الطعم اللاذع والمنعش.

كيف تُضيف "الجريب فروت" إلى روتينك الغذائي؟

أضف الفاكهة إلى وجبة الفطور، لأنها تمتاز برائحة منعشة، وستكون كافية لإيقاظ حواسك.

تناول "الجريب فروت" بدلًا من الوجبات الخفيفة السكرّية.

أضف شرائح من الفاكهة إلى مختلف أنواع السلطات للحصول على نكهة منعشة.

ضع شرائح من "الجريب الفروت" في كوب من الماء للحصول على مشروب منعش ومرّطب.

يُعّد تناول "الجريب فروت" أمرًا ممتعًا بحدّ ذاته. لذلك، قدّم الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا مجموعة من النصائح لتعزيز تجربة تناول هذه الفاكهة:

وتشمل ما يلي:

رشّ السكر

يمكن إضافة القليل من السكر أو العسل إلى الفاكهة إذا كان طعمها لاذعًا.

عصير "الجريب فروت"

يمكن عصر الفاكهة ومزجها مع البرتقال للحصول على طعم لذيذ.

شوي الفاكهة

يُعدّ شواء "الجريب فروت" خيارًا رائعًا، مع رشّ القرفة أو السكر البني لتعزيز الحلاوة الطبيعية.

كيف تختار الفاكهة؟