ما أبرز الفيتامينات التي يحتويها الصنوبر؟

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أطباق خالية من اللحوم ومليئة بالبروتين والألياف.. ما هي الدول التي لديها أكثر الأطعمة المغذية للنباتيين؟

5 مصادر للبروتين غير اللحوم..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشتهر الصنوبر بطعمه اللذيذ وفوائده العديدة، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في المطبخ العربي، حيث يستخدمه العديد من الأشخاص في تحضير مختلف أطباق اللحوم، والخضار، والحلويات.

وأوضح الموقع الإلكتروني "Nut Health" أن أشجار الصنوبر تُعتبر من بين أكثر الأشجار شهرة، سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية، لكنها تتواجد بشكل رئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط..

ما أبرز العناصر الغذائية التي يتضمنها الصنوبر؟

الألياف الغذائية

غرام واحد من الألياف: يُعادل ذلك 4% من القيمة اليومية

بروتينات

4 غرامات من البروتين النباتي

الدهون الصحية

20 غرامًا من إجمالي الدهون: يُعادل ذلك 27% من الدهون الأحادية غير المشبعة و50% من الدهون المتعددة غير المشبعة.

ما هي أبرز الفيتامينات التي يحتويها الصنوبر؟

فيتامين "هـ"

فيتامين "هـ" هو أحد مضادات الأكسدة الهامة التي لها الفضل في منع الشيخوخة المبكرة، والأمراض المزمنة، والسرطان، والأمراض القلبية الوعائية، والسكتات الدماغية.

النحاس

يُساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وتحفيز إطلاق الحديد لتكوين "الهيموجلوبين"، وهي مادة تحمل الأكسجين لأعضاء الجسم.

المنغنيز

يُعتبر مفيدًا لصحة العظام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

المغنيسيوم

يُساعد القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة وتقلص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

الزنك

تكمن أهمية الزنك في تعزيز مناعة وصحة الجسم، كما يساعد في التئام الجروح وصنع خلايا وأنزيمات جديدة.

الفوسفور

يساعد في بناء عظام وأسنان قوية. ويتواجد في اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، والأسماك، والدواجن، والأرز البني، والشوفان.

فيتامين "ك"

يُعتبر من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاج الجسم إليها. وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

وتُعتبر المكسرات من وجبات الطعام الخفيفة والمفيدة لصحة الإنسان، إذا تم تناولها بكميات محدّدة كجزء من نظام غذائي صحي. ولكنها تكون في بعض الأحيان مصدرًا للملوثات الغذائية، مثل السموم الفطرية.

في وقت سابق، تناولت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة عبر منصة "X"، بعض النصائح والإرشادات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.