ثمار "العناب"..دواء تقليدي شعبي عمره أكثر من ألف عام

كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مُحبّي ثمار العناب؟ تخيّل أن جسمك يستطيع الحصول على العديد من الفوائد الصحية بمجرد تناول هذه الفاكهة.

تُزرع ثمار العناب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتحديدًا بالصين، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ويمكن تناوله نيئًا أو مجففًا، حيث يميل العديد من الأشخاص إلى استخدامه في مختلف أنواع الخبز والحلويات والمربيات.

ما أبرز المُغذّيات التي تحتويها ثمار العناب؟

الكربوهيدرات والبروتينات

تم تحديد ثمار العناب كمصدر ممتاز للكربوهيدرات والبروتين، حيث تساهم في بناء العضلات ومنح الطاقة اللازمة لجسم الإنسان.

الأحماض الدهنية

تُعدّ الأحماض الدهنية بمثابة عناصر غذائية أساسية، يجب الحصول على بعضها من الطعام، للحفاظ على صحة الجسم.

ووجدت إحدى الدراسات أن هناك حوالي 16 حمضًا دهنيًا مختلفًا في عينات ثمار العناب، ما يساعد في تلبية احتياجات الناس الغذائية.

وكانت الأحماض الدهنية السائدة في ثمار العناب هي حمض "اللينولييك" وحمض "الأوليك".

الفيتامينات والمعادن

تحتوي ثمار العناب على العديد من المعادن والفيتامينات، وتحديدًا فيتامين "سي".

وتبيّن أن الفاكهة تشمل 17 معدنًا، بما في ذلك 6 عناصر كبيرة، وهي البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والفوسفور، والكبريت.

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" بأمريكا أن 3 أونصات من ثمار العناب المجفف تُعادل 3 ملاعق كبيرة من الزبيب.

وثبُت أيضًا أنه مصدر رئيسي للمركبات الفينولية، التي يمكن أن يساعد بعضها في الحماية مما يلي:

تلف الدماغ والجهاز العصبي

السرطان

أمراض القلب

الالتهابات

تلف الكبد

السمنة

تلف الجلد

دواء شعبي تقليدي

أوضحت "مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن ثمار العناب تُعتبر بمثابة دواء شعبي تقليدي في الصين منذ أكثر من ألف عام. واستُخدمت بشكل أساسي لاسترخاء الأعصاب.

واليوم، كشفت الأبحاث العلمية الحديثة أن المواد النشطة بيولوجيًا في العناب تتمتع بخصائص تمنع السرطان، وتُعتبر مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، وواقية للكبد.