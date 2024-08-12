3 فحوص قد تنقذك من أمراض القلب الوراثية المحتملة.. إليك ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— من شأن تناول المزيد من التفاح، والبروكلي، أو الخيار، أو الموز، أو الفاصوليا الخضراء المساعدة حقًا في إبعادك عن الطبيب، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، والكلى، وفقًا لبحث جديد.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة والأستاذ في قسم الطب الباطني في كلية "ديل" الطبية بجامعة تكساس، الدكتور دونالد ويسون: "المشكلتان الكبيرتان اللتان تواجهان المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هما أمراض القلب وأمراض الكلى".

وأضاف ويسون: "اختبرت الدراسة ما إذا كان تقليل كمية الحمض في نظامنا الغذائي يقلل من أمراض الكلى والمضاعفات المرتبطة بأمراض القلب الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، أم لا".

وأفاد ويسون أنّ المنتجات الحيوانية، وخاصة اللحوم، تميل إلى إنتاج الأحماض، في حين أن الفواكه والخضروات تنتج القواعد عند استهلاكها.

ولاستكشاف كيف يمكن للنباتات أن تكون مفيدة، أجرى الباحثون تجربة مراقبة عشوائية على 153 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وفقًا للدراسة المنشورة، الثلاثاء، في المجلة الأمريكية للطب.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات: مجموعة أضافت 2 إلى 4 أكواب من الفواكه والخضروات إلى نظامها الغذائي، ومجموعة أضافت جرعتين يوميتين (من أربعة أو خمسة أقراص تبلغ 650 مليغراما) من بيكربونات الصوديوم، بينما استمرت المجموعة الأخيرة في الخضوع للرعاية الطبية المعيارية.

وكتبت الدراسة أنّ بيكربونات الصوديوم تقلل الحموضة.

وبعد خمس سنوات من الدراسة، وجد الباحثون أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من النباتات وبيكربونات الصوديوم يعزز صحة الكلى، ولكن الفواكه والخضروات فقط هي التي تحسن صحة القلب أيضًا، بحسب ويسون.

وأوضح: "كانت خلاصتنا أنّ الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من علاجنا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم".

وهذه الدراسة هي الأحدث بين مجموعة متنامية من المؤلفات المتعلقة بالفوائد الصحية للأنظمة الغذائية الغنية بالنباتات، بحسب ما ذكرته الدكتورة ماريون نستله، وهي أستاذة في التغذية ودراسات الغذاء والصحة العامة في جامعة نيويورك.

وأوضحت نستله، التي لم تشارك في البحث: "لقد علمنا ذلك منذ فترة طويلة، ولكن من الجيد إضافة تقليل أمراض الكلى إلى الفوائد".

كيفية تناول الفواكه والخضروات

حتى لو لم تكن تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يرى ويسون أنّه كلما تناولت المزيد من الفواكه والخضروات، كلما كان ذلك أفضل.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأربع إلى خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميًا، وتبدو الحصة الواحدة كخمس إلى ثماني قطع من زهور البروكلي، أو موزة واحدة، أو كوب واحد من الخضروات الورقية النيئة، أو أربع حبات كبيرة من الفراولة.

وأكّد ويسون أن الأدوية لا تزال جزءًا مهمًا من إدارة ضغط الدم، وأمراض الكلى، وأمراض القلب.

ولكن تبين هذه الدراسة أن الأنظمة الصحية يجب أن تضاعف جهودها لجعل التغذية جزءًا من إدارة هذه الحالات.