أكثر من مجرد نكهة.. ما فوائد استخدام بهار البابريكا في الطعام؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر بهار البابريكا من بين التوابل التي يعشقها الكثيرون بسبب النكهة اللذيذة التي يضيفها إلى أطباق مختلفة من الطعام.. ماذا تعرف عنه؟

يُصنع بهار البابريكا عادة من الفلفل الأحمر الحلو المطحون، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ويُستخدم بهار البابريكا بشكل رئيسي في مختلف أطباق الأسماك، والدجاج، والبطاطس، والبيض، وغيرها.

ونظرًا إلى أنه يمتاز بمذاق قوي، يقترح بعض الخبراء إضافة بهار البابريكا في بداية تحضير وجبة الطعام، لمنحه الوقت الكافي للامتزاج مع النكهات الأخرى.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن بهار البابريكا هو مُلّون غذائي طبيعي.

ويُعتبر مصدرًا جيّدًا للبوليفينولات والكاروتينات، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من بعض الأمراض، من بينها بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشفت الدراسات أن بهار البابريكا يمتاز بالعديد من الخصائص العلاحية، تشمل ما يلي:

مضاد للأكسدة

مضاد للميكروبات

مضاد للالتهابات

مضاد للفيروسات

الفلفل الأحمر الحلو

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتعزيز صحة الإنسان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" بأمريكا.

وتشمل ما يلي:

فيتامين "سي"

فيتامين "أ"

فيتامين "ب-6"

البوتاسيوم

المنغنيز

فيتامين "هـ"

وتُساهم هذه العناصر الغذائية فيما يلي:

حماية صحة الدماغ

تخفيف التهاب المفاصل

المحافظة على صحة القولون

وبعيدًا عن استخدام الفلفل الأحمر في صناعة التوابل، يمكن إضافته إلى أنواع مختلفة من المعكرونات، والسلطات، والشطائر، والحساء، والوجبات الخفيفة.

هل تنتهي مدّة صلاحية التوابل؟

يُذكر أن التوابل تتمتع بصلاحية استخدام، إذ أوضح أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن العديد منها، يتوفر بشكل كامل أو مطحون.

وتفقد التوابل المطحونة رائحتها ونكهتها بسرعة أكبر، لذلك يُفضّل أن تشتريها بكميات صغيرة.

وإذا كنت توّد الحصول على أفضل جودة، قم بتخزين التوابل الكاملة في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام، والتوابل المطحونة لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام.