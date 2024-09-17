تُشعرك بالشبع..إليك أبرز 5 فوائد لثمار اليقطين

كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتعدّد طرق استخدام اليقطين في الطعام، حيث يُفضّل بعض الأشخاص تناوله نيئًا، أو مطبوخًا، أو مُحمّصًا، بينما يميل البعض الآخر إلى تضمينه في شتّى أنواع الحلويات.

ماذا تعرف عن فوائده؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن ثمار اليقطين التي تنتمي إلى عائلة القرعيات، قد فتحت آفاقًا جديدة للعلماء خلال السنوات الماضية.

وتُعدّ ثمار اليقطين، بما في ذلك اللُّب، والبذور، والقشور، مصدرًا غنيًّا بالعناصر الأيضية الأولية والثانوية. وتشمل البروتينات، والكربوهيدرات، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، و"الكاروتينات"، و"التوكوفيرول"، و"التريبتوفان"، و"دلتا-7-ستيرول".

وأظهر وجود العديد من المركبات الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا في اليقطين خصائص واعدة للصحة، إذ يمكن استخدامها كمُكوّن مُفضّل في المنتجات الصيدلانية.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا بعضًا من أبرز فوائد اليقطين، والتي تشمل ما يلي:

تعزيز الجهاز المناعي

تحتوي على الكاروتينات المُضادّة للسرطان

تفيد العينين

تُعتبر صحّية للقلب

تُساعد في الشعور بالشبع

ويحتوي اليقطين أيضًا على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان، وفقًا لما ذكره الموقع للإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ما أبرزها؟

فيتامين "أ"

تكمن أهميته في تعزيز الجهاز المناعي، والمساعدة على الرؤية في الضوء الخافت، والحفاظ على صحة الجلد، ونمو العظام والأسنان، والوقاية من الإصابة بالسرطان.

فيتامين "سي"

يُساعد بدوره على تقوية المناعة بشكل أساسي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X". ويتواجد في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة كالفراولة، والجوافة، والبرتقال واليوسفي.

فيتامين "هـ"

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية أن فيتامين "هـ" يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعين، خاصة أنه يعمل على زيادة معدل امتصاص فيتامين "أ" من الغذاء. ويُقوّي جهاز المناعة من خلال عمله كمُضّاد أكسدة.

الزنك

تكمن أهمية الزنك في تعزيز مناعة وصحة الجسم، كما يساعد في التئام الجروح، وصنع خلايا وأنزيمات جديدة.

الحديد

يُعزز الحديد من الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكفاءة نقل الأكسجين إلى أعضاء أخرى في الجسم، بحسب ما ذكره مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

وإذا كنت من بين الأشخاص الذين يتخلّصون من بذور اليقطين، فيجب أن تتخلّى عن هذه العادة، لأنّها أيضًا غنية بالبروتين، والألياف، والمعادن.

وتُساعد فيما يلي: