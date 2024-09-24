بعيدًا عن البرتقال..17 مصدرًا طبيعيًا لفيتامين "سي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- البرتقال قد يكون أول ما يخطر على البال عند التفكير بالمصادر الطبيعية لفيتامين "سي"، لكنّ يُوجد هذا الفيتامين في الكثير من الأطعمة الأخرى، التي قد يتناول الأشخاص بعضها بشكل منتظم.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بـ17 مصدرًا مختلفًا لفيتامين "سي".

وتشمل ما يلي:

البرتقال الجريب فروت الليمون الليمون الأخضر البروكلي الكرنب الأجعد أو الكيل كرنب بروكسل الملفوف الأحمر القرنبيط البطاطس البيضاء الفلفل الأحمر الفراولة البابايا الجوافة الشمام الأخضر الطماطم الكيوي

ذكر موقع " Medline Plus "، التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا، أن فيتامين "سي" ضروري لوظائف الجسم التالية:

تكوين بروتين مهم يُسمى الكولاجين

التئام الجروح وتكوين الأنسجة الندبية

حماية الغضاريف، والعظام، والأسنان

المساعدة في امتصاص الحديد

أشار موقع " Health Direct " الأسترالي إلى أن العلامات الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين C ، تشمل:

التعب أو الإرهاق

فقر الدم بسبب قلة امتصاص الحديد

تشمل أعراض النقص الحادّ لفيتامين "سي":

ظهور كدمات على البشرة أو النزيف بسهولة

نزيف اللثة واهتزاز الأسنان

سوء التئام الجروح

ظهور البقع الجلدية بسبب النزيف والكدمات الناجمة عن الأوعية الدموية المتأذية

تساقط الشعر

ويجب تناول الأطعمة الغنيّة بفيتامين "سي" بشكل يومي، حيث لا يمكن تخزينها في الجسم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وقد تتسبب كمية مُفرطة من فيتامين "سي" فيما يلي:

الشعور بألم في المعدة

الإسهال

انتفاخ البطن

تكوّن حُصاة الكلية

زيادة معدّل امتصاص الحديد

الشعور بالغثيان والإجهاد

لذلك، يبقى من الأفضل الالتزام بالكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "سي"، والتي تبلغ نحو 65 ميليغرامًا للنساء و75 ميليغرامًا للرجال.