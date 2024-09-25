الأمم المتحدة للمرأة تكشف آثار الحرب في غزة على صحة النساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بمقتل أكثر من 41 ألف شخص، وأكثر من نصف عددهم من النساء والأطفال، وففًا لما ذكرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقد نزح ما يقرب 75% من سكان القطاع، ويعيش غالبيتهم في ملاجئ مكتظة، ويواجهون صعوبة في الوصول إلى الغذاء، والمياه، والمرافق الصحية. ونجمت عن الحرب أزمة صحة عامة كارثية، أدت إلى زيادة حادة في الوفيات وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية.

وبعد انقضاء 11 شهرًا من الحرب، تشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى وجود أكثر من 177 ألف امرأة في غزة يواجهن مخاطر صحية مهددة للحياة، بما في ذلك الأمراض غير المعدية، والجوع، وسوء التغذية أثناء فترة الحمل.

تعرّف في الانفوغراف أعلاه إلى أبرز البيانات حول آثار الحرب في غزة على صحة النساء والفتيات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.