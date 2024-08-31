اعتُقد أنّه انقرض وها هو ينبعث حيًا.. خبراء صحة يكتشفون فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي

اليونيسف: أطفال غزة يواجهون تهديدًا ثلاثيًا.. وقلق من كارثة صحية وشيكة في القطاع

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(CNN)-- تلقت أول مجموعة من الأطفال لقاحات شلل الأطفال في غزة، السبت، قبل البداية الرسمية لحملة طال انتظارها بقيادة الأمم المتحدة، الأحد.

وكان الأطفال بمستشفى ناصر في خان يونس، وسط غزة، من بين أول من تلقوا اللقاحات الحيوية، السبت، بحسب لقطات صورتها وكالة رويترز للأنباء.

وتخطط وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة (الأونروا)، لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل في القطاع الذي مزقته الحرب، بدعم من سلسلة من فترات توقف القتال التي وافقت عليها إسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة في غزة لإطلاق الحملة رسميا، قال وكيل وزير الصحة، يوسف أبو الريش إنه لو كان "المجتمع الدولي يريد نجاح الحملة" فعليه أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقبل الحرب، كانت لدى غزة تغطية شبه كاملة ضد شلل الأطفال، ولكن منذ ذلك الحين انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 90%.

ويصيب المرض الأطفال في الغالب دون سن الخامسة، ويمكن أن يسبب شللاً لا رجعة فيه وحتى الموت. وهو شديد العدوى ولا يوجد علاج له. ولا يمكن الوقاية منه إلا بالتطعيم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.