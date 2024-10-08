موسم الإنفلونزا وكورونا على الأبواب.. هل حان وقت اللقاحات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأ موسم الفيروسات التنفسية يدّق الأبواب، حيث رأى مسؤولو الصحة أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، هو الوقت الأنسب للحصول على التطعيم.

تتوفر الآن لقاحات "كوفيد-19"، والإنفلونزا، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي. وبينما يبلغ موسم الفيروسات التنفسية ذروته بين شهري ديسمبر/ كانون الأول ومارس/ آذار، فإنّ الحصول على التطعيم في الخريف قد يساعد على توفير الحماية طوال الموسم.

وقالت جانيت هاميلتون، المديرة التنفيذية لمجلس علماء الأوبئة في الولايات والأقاليم بأمريكا، إن الجسم يحتاج لحوالي أسبوعين حتى يبني استجابة مناعية كاملة بعد التطعيم، لكن الفوائد الوقائية يمكن أن تستمر لأشهر.

وأوضحت هاملتون لـCNN أننا "ما زلنا نحاول فهم الشكل الدقيق لمواسم أمراض الجهاز التنفسي الطبيعية الجديدة، لكننا نشهد بالفعل الكثير من نشاط أمراض الجهاز التنفسي في أماكن كثيرة من البلاد. وأشجع الناس على تلقي لقاحاتهم في أقرب وقت ممكن".

وأشارت التوقعات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، إلى أن موسم أمراض الجهاز التنفسي هذا سيكون مماثلًا لموسم العام الماضي، الذي تسبب بأكثر من 20 حالة استشفاء لكل 100 ألف شخص في أسبوع واحد خلال وقت الذروة، وأسوأ بكثير من سنوات ما قبل الجائحة.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة، توفي ما لا يقل عن 200 طفل بسبب الإنفلونزا خلال موسم 2023-24، أي أكثر من أي عام آخر مسجل، وغالبيتهم لم يتلقّ اللقاح

لذا، ثمة فرصة كي يكون عبء المرض أقل، وتشكل معدلات التطعيم عاملاً رئيسيًا في هذا المسار، لأنها "تحد من الإصابات الشديدة، وتجنبك الاستشفاء، فضلاً عن تقصير مدة المرض أو التغيب عن العمل، قدر الإمكان".

ما الذي يجب معرفته عن اللقاحات المتاحة لحماية نفسك في هذا الموسم؟

لقاحات "كوفيد-19"

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بأنه يجب أن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق لقاح "كوفيد-19" هذا الموسم لمواكبة تطورات الفيروس المستمرة، ما يوفر حماية أفضل من المرض الشديد عبر استهداف المتغيّرات الأحدث.

هناك خيارات عديدة متاحة:

تم تحديث لقاحات mRNA من "مودرنا" و"فايزر" لاستهداف KP.2، أحد المتغيرات المعروفة باسم FLiRT التي كانت مهيمنة في الولايات المتحدة منذ مايو/ أيار. هذه اللقاحات مخصصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر وما فوق.

يتوفر أيضًا لقاح بروتيني أكثر تقليدية من "نوفافاكس"، لكنه يستهدف JN.1، وهو متغير لا يزال منتشرًا لكن بشكل أقل مما كان عليه قبل بضعة أشهر. ويسمح بتلقي هذا اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق.

لا نعرف مدى فعالية هذه اللقاحات عمليًا. لكن بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أظهرت أنّ لقاحات "كوفيد-19" وفّرت حماية بنسبة 54٪ ضد العدوى المصحوبة بأعراض في الموسم الماضي، رغم ظهور متغيرات جديدة.

لقاحات الإنفلونزا

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أيضًا بلقاح الإنفلونزا الموسمي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق.

يحتاج غالبية الأشخاص إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا سنويا. لكن يجب على بعض الأطفال الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا لأول مرة الحصول على جرعتين، بفاصل أربعة أسابيع.

تتوفر أيضًا تركيبة جرعة أعلى من لقاح الإنفلونزا لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق.

لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي

يمكن أن يكون الفيروس المخلوي التنفسي خطيرًا لا سيما على الكبار في السن، وكذلك الرضع والأطفال الصغار. تتوفر اللقاحات لحماية المجموعتين.

وبحسب التوصيات المحدثة من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها لكبار السن هذا العام، فإنه يجب على البالغين الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وما فوق الحصول على جرعة واحدة من الفيروس المخلوي التنفسي، بالإضافة لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، ومن هم عرضة لخطر متزايد جراء حالات طبية مزمنة مثل أمراض الرئة، أو القلب، أو لأنهم يعيشون في دار رعاية أو مرفق رعاية طويلة الأجل.

يمكن للنساء الحوامل تلقي لقاح الفيروس المخلوي التنفسي الذي سيحمي المولود الجديد، أو يمكن إعطاء الأجسام المضادة للرضيع بعد الولادة.

يمكن الحصول على أكثر من لقاح في وقت واحد

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أنه من الآمن الحصول على لقاح "كوفيد-19" ولقاح الإنفلونزا في الوقت عينه، وقد يكون ذلك أكثر ملاءمة، عوض تأجيل جرعة واحدة والإصابة بالمرض في هذه الأثناء. إذا كنت تحصل على أكثر من جرعة في وقت واحد، فيمكن أن تكون في الذراع ذاته، على مسافة بوصة واحدة على الأقل، أو في الذراع الأخرى.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنه مقبول أيضًا الحصول على لقاحات "كوفيد-19"، والإنفلونزا، وفيروس المخلوي التنفسي في وقت واحد، لمن لديهم الأهلية لذلك. ولا توجد فترة انتظار موصى بها بين اللقاحات.