موسم الإنفلونزا وكورونا على الأبواب.. هل حان وقت اللقاحات؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.موسم الإنفلونزا وكورونا على الأبواب.. هل حان وقت اللقاحات؟ - CNN Arabic

موسم الإنفلونزا وكورونا على الأبواب.. هل حان وقت اللقاحات؟

علوم وصحة
نشر
6 دقائق قراءة
gettyimages-1708040435.jpg
Credit: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأ موسم الفيروسات التنفسية يدّق الأبواب، حيث رأى مسؤولو الصحة أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، هو الوقت الأنسب للحصول على التطعيم.

تتوفر الآن لقاحات "كوفيد-19"، والإنفلونزا، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي. وبينما يبلغ موسم الفيروسات التنفسية ذروته بين شهري ديسمبر/ كانون الأول ومارس/ آذار، فإنّ الحصول على التطعيم في الخريف قد يساعد على توفير الحماية طوال الموسم.

وقالت جانيت هاميلتون، المديرة التنفيذية لمجلس علماء الأوبئة في الولايات والأقاليم بأمريكا، إن الجسم يحتاج لحوالي أسبوعين حتى يبني استجابة مناعية كاملة بعد التطعيم، لكن الفوائد الوقائية يمكن أن تستمر لأشهر.

قد يهمك أيضاً

هل وافقت الغذاء والدواء الأمريكية على لقاحات "كوفيد-19" المحدثة.. ماذا في التفاصيل؟

وأوضحت هاملتون لـCNN أننا "ما زلنا نحاول فهم الشكل الدقيق لمواسم أمراض الجهاز التنفسي الطبيعية الجديدة، لكننا نشهد بالفعل الكثير من نشاط أمراض الجهاز التنفسي في أماكن كثيرة من البلاد. وأشجع الناس على تلقي لقاحاتهم في أقرب وقت ممكن".

وأشارت التوقعات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، إلى أن موسم أمراض الجهاز التنفسي هذا سيكون مماثلًا لموسم العام الماضي، الذي تسبب بأكثر من 20 حالة استشفاء لكل 100 ألف شخص في أسبوع واحد خلال وقت الذروة، وأسوأ بكثير من سنوات ما قبل الجائحة. 

ووفقًا لما ذكرته الوكالة، توفي ما لا يقل عن 200 طفل بسبب الإنفلونزا خلال موسم 2023-24، أي أكثر من أي عام آخر مسجل، وغالبيتهم لم يتلقّ اللقاح

لذا، ثمة فرصة كي يكون عبء المرض أقل، وتشكل معدلات التطعيم عاملاً رئيسيًا في هذا المسار، لأنها "تحد من الإصابات الشديدة، وتجنبك الاستشفاء، فضلاً عن تقصير مدة المرض أو التغيب عن العمل، قدر الإمكان".

ما الذي يجب معرفته عن اللقاحات المتاحة لحماية نفسك في هذا الموسم؟

لقاحات "كوفيد-19"

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بأنه يجب أن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق لقاح "كوفيد-19" هذا الموسم لمواكبة تطورات الفيروس المستمرة، ما يوفر حماية أفضل من المرض الشديد عبر استهداف المتغيّرات الأحدث.

قد يهمك أيضاً

يمكنك الحصول على لقاح كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته.. لكن هل ينبغي عليك القيام بذلك؟

هناك خيارات عديدة متاحة: 

  • تم تحديث لقاحات mRNA من "مودرنا" و"فايزر" لاستهداف KP.2، أحد المتغيرات المعروفة  باسم FLiRT التي كانت مهيمنة في الولايات المتحدة منذ مايو/ أيار. هذه اللقاحات مخصصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر وما فوق. 
  • يتوفر أيضًا لقاح بروتيني أكثر تقليدية من "نوفافاكس"، لكنه يستهدف JN.1، وهو متغير لا يزال منتشرًا لكن بشكل أقل مما كان عليه قبل بضعة أشهر. ويسمح بتلقي هذا اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق.

لا نعرف مدى فعالية هذه اللقاحات عمليًا. لكن بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أظهرت أنّ لقاحات "كوفيد-19" وفّرت حماية بنسبة 54٪ ضد العدوى المصحوبة بأعراض في الموسم الماضي، رغم ظهور متغيرات جديدة.

لقاحات الإنفلونزا

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أيضًا بلقاح الإنفلونزا الموسمي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق.

يحتاج غالبية الأشخاص إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا سنويا. لكن يجب على بعض الأطفال الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا لأول مرة الحصول على جرعتين، بفاصل أربعة أسابيع.

تتوفر أيضًا تركيبة جرعة أعلى من لقاح الإنفلونزا لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق.

لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي

يمكن أن يكون الفيروس المخلوي التنفسي خطيرًا لا سيما على الكبار في السن، وكذلك الرضع والأطفال الصغار. تتوفر اللقاحات لحماية المجموعتين.

وبحسب التوصيات المحدثة من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها لكبار السن هذا العام، فإنه يجب على البالغين الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وما فوق الحصول على جرعة واحدة من الفيروس المخلوي التنفسي، بالإضافة لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، ومن هم عرضة لخطر متزايد جراء حالات طبية مزمنة مثل أمراض الرئة، أو القلب، أو لأنهم يعيشون في دار رعاية أو مرفق رعاية طويلة الأجل.

يمكن للنساء الحوامل تلقي لقاح الفيروس المخلوي التنفسي الذي سيحمي المولود الجديد، أو يمكن إعطاء الأجسام المضادة للرضيع بعد الولادة.

يمكن الحصول على أكثر من لقاح في وقت واحد

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أنه من الآمن الحصول على لقاح "كوفيد-19" ولقاح الإنفلونزا في الوقت عينه، وقد يكون ذلك أكثر ملاءمة، عوض تأجيل جرعة واحدة والإصابة بالمرض في هذه الأثناء. إذا كنت تحصل على أكثر من جرعة في وقت واحد، فيمكن أن تكون في الذراع ذاته، على مسافة بوصة واحدة على الأقل، أو في الذراع الأخرى.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنه مقبول أيضًا الحصول على لقاحات "كوفيد-19"، والإنفلونزا، وفيروس المخلوي التنفسي في وقت واحد، لمن لديهم الأهلية لذلك. ولا توجد فترة انتظار موصى بها بين اللقاحات. 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.