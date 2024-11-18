ما أفضل الأطعمة لتحسين الذاكرة وصحة الدماغ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل فقدت مفتاح منزلك أو نسيت المكان الذي تركت فيه مفتاح سيارتك آخر مرة؟ لا تقلق، لست وحدك من يعاني من هذه الأمور.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بأفضل الأطعمة لتحسين الذاكرة وصحة الدماغ. وتشمل ما يلي:

الأسماك

سمك السلمون

التونة

الرنجة

السردين

التوتيات

التوت الأزرق

التوت الأسود

الحبوب الكاملة

الأرز البني

الكينوا

دقيق الشوفان

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة

الحنطة السوداء

رغم عدم وجود ضمانات تمنع الإصابة بالخرف أو فقدان الذاكرة، إلّا أن هناك 6 أنشطة مختلفة يمكن أن تُساعدك في هذا الشأن، وفقًا للموقع الإلكتروني "مايو كلينك" في أمريكا.

مارس النشاط البدني يوميًا

يزيد النشاط البدني من تدفق الدم عبر الجسم بأكمله، بما في ذلك الدماغ، ما يُساعد بدوره في الحفاظ على قوة ذاكرتك.

داوم على النشاط العقلي

تُحافظ الأنشطة العقلية على صحة عقلك، تمامًا كما يُحافظ النشاط البدني على صحة جسمك.

وقد تساعد هذه الأنشطة في تقليل فقدان الذاكرة إلى حدٍّ ما. على سبيل المثال، يمكنك حلّ الكلمات المتقاطعة، أو القراءة، أو المشاركة في الألعاب، أو تعلُّم العزف على أداة موسيقية، أو حتى تجربة هواية جديدة.

اقض وقتًا مع الآخرين

يُساعد التفاعل الاجتماعي على منع الاكتئاب والتوتر، ويحدّ من دورهما بفقدان الذاكرة.

ابقَ مرتّبًا

احرص على تحديث قوائم مهامك أولاً بأول. وقم بشطب المهام التي انتهيت منها. ويمكن الاحتفاظ بالمحفظة، والمفاتيح، والنظارات والأغراض الأساسية الأخرى في مكان محدد بالمنزل حتى يسهل العثور عليها.

نم جيّدًا

يرتبط فقدان الذاكرة بعدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، وكذلك النوم المضطرب أو المتقطع. لذلك، يجب أن تجعل الحصول على قسط كافٍ من النوم من ضمن أولوياتك.

تحكّم في الأمراض المزمنة

اتبع نصائح الطبيب للتعامل مع الحالات المَرَضية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والاكتئاب، وفقدان السمع، والسمنة.

مرض الزهايمر

مرض الزهايمر عبارة عن تراجع بطيء وتدريجي في الوظيفة الذهنية، حيث يبدأ بفقدان الذاكرة وينتهي بتلف شديد في الدماغ.

جاءت تسمية المرض، نسبة لطبيب الأعصاب الألماني ألويس آلزهايمر. في عام 1906، أجرى آلزهايمر تشريحًا لجثة دماغ امرأة توفيت بعد ظهور مشاكل لغوية لديها، وسلوك غير متوقع، وفقدان للذاكرة.

واكتشف الطبيب الألماني حينها لويحات الأميلويد والتشابكات الليفية العصبية، التي تُعتبر من العلامات المميزة للمرض.

ما أبرز أعراضه المحتملة؟