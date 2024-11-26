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كيف تحافظ على عاداتك الصحية أثناء قضاء العطلة مع الأحباء؟

علوم وصحة
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كيف تحافظ على ممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي أثناء قضاء العطلة؟
Credit: Drazen Zigic/iStockphoto/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما كانت دانا سانتاس تزور أقارب زوجها خلال العطل، كانت  وزوجها يلتزمان بجدولهما اليومي ويذهبان إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم.

وقالت سانتاس، إحدى مساهمي قسم اللياقة البدنية لدى CNN ومدربة رياضيين محترفين: "إنهم يقيمون في مزرعة ألبان بولاية ويسكونسن، في وسط اللا مكان. كنا نغادر في رحلة بالسيارة مدة 35 دقيقة إلى صالة الألعاب الرياضية، نقضي ساعة فيها ثم تستغرقنا طريق العودة 35 دقيقة أخرى".

قد يكون من الصعب الحفاظ على العادات التي تجعلك تشعر بالرضا وتعزز صحتك خلال العطل، خصوصًا أثناء السفر لزيارة أحبائك.

ورغم أنه من المهم الحفاظ على العادات التي تجعلك تشعر بالرضا خلال العطل، إلا أن الأمر لا يستحق إهدار كل أوقات استمتاعك بالموسم، بحسب سانتاس.

قد يكون الحل في التخلي عن توقعاتك بأنك ستتناول الطعام وتمارس الرياضة بشكل طبيعي، وعوض ذلك قم بأفعال بسيطة للبقاء على اتصال بعاداتك الجيدة. في هذه الحالة، يمكنك إضافة بعض العادات الصحية البسيطة إلى احتفالاتك بالعطلة.

الاستمتاع بالعطلة يأتي في المقام الأول

وقد يتعارض الشعور بالذنب بسبب إهمال روتين التمارين الرياضية، أو الفشل في الحفاظ على جدول زمني صارم، مع استمتاعك بموسم العطل.

مع ذلك، من المهم الحفاظ على بعض السلوكيات الصحية لضمان شعورك بالرضا، وفق اختصاصية التغذية ناتالي موكاري بولاية نورث كارولينا. وقد يؤثر عدم وجود الألياف والبروتين في نظامك الغذائي على الهضم ومستويات الطاقة، ما يعني أنك قد لا تستمتع بالوقت الذي تقضيه في عطلتك.

وفي الوقت ذاته، أكدت موكاري أن تناول ما تستمتع به، ومشاركة الوصفات العائلية، والتحلّي بالمرونة أثناء إقامتك مع أحبائك، تُعد من الأمور المهمة أيضًا. 

وأضافت أن التمسّك الصارم بما يتعلق بما يمكنك وما لا يمكنك تناوله قد يأتي بنتائج عكسية، إذ أن مثل هذه الصرامة غالبًا ما تؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة التي صنفتها على أنها ممنوعة.

أضف الفاكهة والخضار ولكن استمتع ببسكويت عيد الميلاد أيضًا

إذا كنت تريد أن تشعر بالسعادة بعد تناول الطعام في العطلة، فلا تقطع الأطعمة الجيدة، فقط أضف إليها بعض الفاكهة والخضار. 

وأضافت أن السفر لزيارة العائلة والأصدقاء في العطل قد يعني غالبًا عدم التحكم الكامل في خياراتك الغذائية، سواء كان ذلك لأنك تذهب إلى المطاعم أو تتناول الطعام في منازل أشخاص آخرين.

وعند النظر إلى قائمة مطعم، اطلب ما يبدو مناسبا لك واستمتع بتناوله. وإذا كان هناك خيار للحصول على بعض الخضار، حتى لو طبق سلطة جانبية، فلا تتردد، وفقا لموكاري.

وإذا اخترت تناول شطيرة، فإن إضافة الخس، أو الطماطم، أو ثمرة الأفوكادو، أو الفاصوليا مع شطيرة التاكو توفر بعض العناصر الغذائية والألياف الإضافية.

وبالمثل، إذا كنت في رحلة برية، فلا بأس من تناول الوجبات الخفيفة المفضلة لديك في السيارة. وإذا كنت تريد التأكد من استمرار شعورك بالرضا، فحاول إضافة الفاكهة أيضًا.

ومن أجل تناول المزيد من الخضار أثناء وجودك في منزل شخص ما، يمكنك دومًا شراء الفاكهة من المتجر وعرض تحضير طبق جانبي مثل خضار الخريف أو السلطة.

وقالت إنه لضمان عدم الإفراط بتناول الطعام، ضع في اعتبارك ما أنت متحمس لتناوله أكثر وكن على دراية بمستوى الشبع لديك حتى لا تشعر بعدم الارتياح.

لكنها لفتت إلى ضرورة عدم قضاء الكثير من الوقت في التفكير بنسبة الأطعمة المفضلة في العطلة والأطعمة الأكثر كثافة بالعناصر الغذائية، لأن الأهم هو الاستمتاع بعطلتك مع أحبائك.

اقرن الحركة بقضاء الوقت مع العائلة

أشارت سانتاس إلى أن ممارسة الحركة الصحية خلال العطل لا تعني أنه يتعين عليك التعّرق أو حتى مغادرة التجمّع العائلي.

وقالت: "أي حركة يمكنك القيام بها خلال هذا الوقت تعد رائعة.. ما يفعله معظمنا هو أننا نقول لا يمكنني القيام بالروتين الصارم الذي أقوم به دومًا، لذلك لن أفعل أي شيء".

ويمكن أن يكون السفر مرهقا على الجسم، لذا فإن أي حركة مفيدة تقاوم التصلّب والجلوس لفترات طويلة والأوجاع والآلام.

وقالت: "في أي وقت، قف وتحرّك بالطريقة التي يخبرك بها جسدك بشكل حدسي. قد يكون ذلك من خلال التمدد لفترة طويلة حقًا، والجلوس بوضعية القرفصاء، مثل تحريك جسدك وإعادة الاتصال به والحصول على إحساس بما يحتاجه". 

وخلصت إلى أنّه "لا تنتظر حتى تتمكن من العودة إلى صالة الألعاب الرياضية لمنح جسمك ما يحتاجه".

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