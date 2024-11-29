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ما هي 6 أطعمة أساسية تخفض مستوى الكوليسترول في الدم؟

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن بعض التعديلات البسيطة على نظامك الغذائي، إلى جانب ممارسة الرياضة، قد تُساعدك في خفض مستوى الكوليسترول بالدم.

أوضح الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، أن هناك 6 أطعمة أساسية يجب أخذها في عين الاعتبار.. وتشمل:

  • حبوب الشوفان ونخالة الشوفان والأطعمة الغنيّة بالألياف

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، تُقلّل من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو ما يُعرف بـ"الكوليسترول الضار". وتوجد هذه الألياف القابلة للذوبان أيضًا في أطعمة مثل البقوليات، وكرنب بروكسل، والتفاح، والكمثرى.

  • الأسماك وأحماض أوميغا 3 الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية على مستويات عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي يمكن أن تُقلّل من الدهون الثلاثية، وهي من أنواع الدهون الموجودة في الدم. ويمكن أن تساعد أيضًا على خفض ضغط الدم، وتقليل احتمال الإصابة بجلطات دموية. أما الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لنوبات قلبية، فقد تُقلّل أحماض أوميغا-3 الدهنية من احتمالات الموت المفاجئ لديهم.

وتوجد أعلى مستويات أحماض أوميغا-3 الدهنية في أسماك "الماكريل"، و"الرنجة"، و"التونة"، و"السلمون"، و"السلمون المرقط".

  • الأفوكادو

يُعدّ الأفوكادو من المصادر الجيّدة للعناصر المُغذّية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبَّعة. 

  • اللوز وأنواع المكسرات الأخرى

يُساعد اللوز، وغيره من أنواع المكسرات، في تحسين مستوى الكوليسترول بالدم. وكشفت الدراسات أن الجوز يمكن أن يساعد في حماية القلب وتقليل احتمالات إصابة مرضى القلب بنوبات قلبية.

وتحتوي جميع المكسرات على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يمكن إضافة حفنة منها إلى السلطة أو تناولها كوجبة خفيفة.

  • زيت الزيتون

يُقلّل زيت الزيتون البكر الممتاز من احتمالية الإصابة بنوبات قلبية، وفقًا للموقع الإلكتروني "مايو كلينك" في أمريكا.

  • بروتين مصل اللبن

أظهرت الدراسات أن تناول بروتين مصل اللبن كمُكمّل غذائي يُقلّل من قيم البروتين الدهني منخفض الكثافة، والكوليسترول الكلي، وضغط الدم.

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وترتبط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة بزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك، يوصي الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا بتجنّب ما يلي:

  • منتجات الألبان كاملة الدسم
  • اللحوم الحمراء
  • اللحوم المصنعة
  • الأطعمة المقلية
  • المخبوزات والحلويات

في وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

  • الرجال بعد سن الـ50 عامًا والنساء بعد سن الـ60 عامًا
  • الأشخاص الذين يدخنون 
  • الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم 
  • الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وخاصة في منطقة البطن 
  • الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة 
  • الأشخاص الذين ينخفض لديهم مستوى الكوليسترول الحميد 

ويمكن الوقاية من ارتفاع الكوليسترول في الدم باتباع أنماط الحياة الصحية، مثل ممارسة النشاط البدني، والتغذية السليمة، والإقلاع عن التدخين.

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