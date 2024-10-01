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تحسنّ من مستويات الكوليسترول.. كيف تستخدم شعر الذرة في الطعام؟

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند شراء عرانيس الذرة وتحضيرها للأكل، قد تتخلّص من خيوطها الرقيقة واللامعة، التي تنمو عادة بين القشرة وحبّة الذرة نفسها. وهذا خطأ شائع يقع فيه العديد من الأشخاص.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن شعر الذرة، أو كما يُعرف أيضًا بـ"حرير الذرة"، يتمتّع بقيمة غذائية عالية.

ويُساعد بدوره فيما يلي:

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واستُخدم شعر الذرة كدواء تقليدي في العديد من بلدان العالم، مثل الصين، وتركيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ويُساهم في علاج الوذمة، وحصوات الكلى، واضطراب غدة البروستاتا، والتبوّل اللاإرادي، والسمنة.

وأظهرت الدراسات أيضًا أن حرير الذرة يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعود بفوائد صحيّة على جسم الإنسان. وتشمل:

  • الكربوهيدرات

من المعروف أن الكربوهيدرات ضرورية لجسم صحي ونظام غذائي متوازن. وتُعتبر مصدر الطاقة المُفضّل للجسم، حيث تعمل على تغذية الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ، والجهاز العصبي المركزي، والكلى.

  • الكالسيوم

تكمن أهميته في بناء العظام، وتحسين صحة الأسنان، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. 

  • البوتاسيوم 

يساعد البوتاسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من النفايات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا. 

وذكرت جمعية القلب الأمريكية أنه يعمل أيضاً على مكافحة ارتفاع ضغط الدم.

  • الألياف 

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تُشكّل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكّم فيه.

  • الزنك 

تكمن أهمية الزنك في تعزيز مناعة وصحة الجسم، كما يساعد في التئام الجروح وصنع خلايا وأنزيمات جديدة.

شعر الذرة في الطعام

في حال كنت ترغب باستخدام شعر الذرة في الطعام، شارك الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا مجموعة من الخطوات اللازمة لتجفيفه بشكل صحيح.

  • افصل خيوط الذرة عن بعضها البعض قدر الإمكان.
  • ضع الخيوط على رف التبريد، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، حتى تتبخر الماء وتُصبح الخيوط مقرمشة قليلاً. (قد تستغرق خطوة التجفيف هذه بضعة أيام أو أسبوعًا.)
  • ضع شعر الذرة في كيس ورقي وقم بتخزينه في مكان بارد وجاف.
  • اطحن الخيوط المُجفّفة في الخلّاط لصنع مسحوق تستطيع رشّه على البيض، وأنواع السلطة، والطواجن، والمشروبات.
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كيف تختار الذرة الحلوة؟ 

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن الجزء الخارجي من الذرة، يجب أن يكون لونه أخضر زاهيًا، وملفوفًا بإحكام. وينبغي أن تُفرز حبيباتها عُصارة حليبية عند فتحها. 

ويمكن تخزين الذرة الحلوة في كيس بلاستيكي مثقوب في الثلاجة. ولكن، احرص على استخدامها في غضون يومين كحدّ أقصى. واترك أوراقها حتى موعد طهيها. 

وتجنب استخدام الملح أثناء طهي الذرة الحلوة، لأنه قد يزيد من صلابة حبّاتها. 

استخدامات الذرة الحلوة في الطعام 

تتميز الذرة بطعمها الحلو، حيث تُضيف نكهة ومذاق خاص لمختلف أطباق الطعام. 

ويمكن تناولها مشوية أو مطبوخة على البخار أو مسلوقة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا. 

ويقوم العديد من الأشخاص بإضافة الذرة الحلوة إلى شتى أنواع الشوربات، والصلصات، والسلطات، والشطائر. كما تُستخدم أيضًا مع الأرز، والمعكرونة، والتونة، و"فاهيتا الدجاج"، و"فاهيتا اللحم".

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