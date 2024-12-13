السلق السويسري..هذه أبرز الفيتامينات والمعادن التي يوفرها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يعتقد بعض الأشخاص أنه مجرد نوع من الخضار الورقية الشهيرة، التي تمنح الطعام مذاقًا لذيذًا، لكنك ستُفاجأ أن السلق السويسري يتمتع في الواقع بالعديد من الفوائد الصحيّة.

يمكن الاستمتاع بهذا النبات الأخضر المورق تمامًا كما تستمتع بالسبانخ، والكرنب الأخضر، والكرنب الأجعد.

ورغم أنه معروف بأوراقه، إلّا أنه يمكن أيضًا تناول سيقان النبات الغنيّة بالبوتاسيوم، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" في أمريكا أن السلق السويسري يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان.

ما أبرزها؟

فيتامين "أ"

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) تكمن أهميته في المساعدة على الرؤية بالضوء الخافت، والحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف، والمساعدة على نمو العظام والأسنان، والوقاية من الإصابة بالسرطان، حيث يعمل كمضاد أكسدة.

فيتامين "ك"

يُعتبر فيتامين "ك" من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاج الجسم إليها. وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

الكالسيوم

تكمن أهميته في بناء العظام، وتحسين صحة الأسنان، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من النفايات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

الألياف

أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أن الألياف تُشكّل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

كيف تزرعه؟

تزهر أوراق السلق السويسري فوق الأرض، وعادة ما تنمو في البيئات الباردة والدافئة، حيث تحتاج لما يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا من ضوء الشمس.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" في أمريكا أن صفًّا واحدًا من السلق السويسري، بطول 10 أقدام، يمكن أن يُنتج 12 رطلًا، أي حوالي 5 كيلوغرامات، من المنتجات.

ويمكن أن يأتي السلق السويسري بألوان عديدة، بما في ذلك الأبيض، والأخضر، والأصفر، والأحمر، والبرتقالي، والأرجواني.

وبعيدًا عن استخداماته في أطباق الطعام الرئيسية، يشيع استخدام عشبة "الرواند"، وهي أحد أشكال السلق السويسري، في صناعة الحلويات تحديدًا.