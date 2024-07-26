فوائد الكرنب الأجعد..كيف يمكن تحضيره كوجبة غذائية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الكرنب الأجعد أو ما يُعرف بـ"الكيل" عبارة عن خضار ورقية خضراء اللون ذات ملمس خشن، حيث يشبه الملفوف في الطعم لكنه أكثر مرارة، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Wisconsin Department of Public Instruction" في أمريكا.

هل سمعت عن فوائده؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Medline Plus" بأمريكا أن الكرنب الأجعد غني بالفيتامينات والمعادن. التي تشمل:

فيتامين "أ"

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) تكمن أهميته في المساعدة على الرؤية بالضوء الخافت، والحفاظ على صحة الجلد، وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف، والمساعدة على نمو العظام والأسنان، والوقاية من الإصابة بالسرطان، حيث يعمل كمضاد أكسدة.

فيتامين "سي"

يُساعد بدوره على تقوية المناعة بشكل أساسي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X". ويتواجد في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة كالفراولة، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي.

فيتامين "ك"

يُعتبر فيتامين "ك" من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاج الجسم إليها. وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

الكالسيوم

تكمن أهميته في بناء العظام، وتحسين صحة الأسنان، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من النفايات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وذكرت جمعية القلب الأمريكية أنه يعمل أيضاً على مكافحة ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يُساعد الكرنب الأجعد، ويتوفر أيضًا باللون البنفسجي، في دعم صحة العينين، والجهاز المناعي، والقلب.

السعرات الحرارية

يُعتبر هذا النوع من الخضار مشبّعًا ومنخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوبان من الكرنب الأجعد الخام، أي ما يُعادل 500 ملليلتر، على حوالي 4.5 غرامًا من الألياف والبروتين، وذلك مقابل 50 سعرة حرارية فقط.

طرق إعداده

يمكن تناول الكرنب الأجعد الخام، مع إضافة القليل من عصير الليمون أو الصلصة، حتى تذبل أوراقه قليلًا.

كما يمكن إضافة حفنة صغيرة من الخضار الورقية إلى أي وجبة مطبوخة تقريبًا، من بينها أطباق الحساء أو المعكرونة.

ويفضل بعض الأشخاص سلق الكرنب الأجعد، ثم إضافة القليل من الملح والفلفل، أو غيرها من المنكهات، مثل رقائق الفلفل الأحمر.

وأخيرًا، يمكن شوي الخضار في الفرن للحصول على رقائق الكرنب الأجعد اللذيذة. بعد ذلك، يمكن خلطها مع زيت الزيتون، والملح، والفلفل.