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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُفكّر باتّخاذ قرار الإقلاع عن التدخين هذا العام؟ كشف بحث جديد أنه يمكن أن يُطيل من متوسّط عمرك المتوقّع.

وأوضح الدراسة المستندة إلى المُدخنين البريطانيين، أنّ كلّ سيجارة يُدخنها شخص ما، قد تُقلّل من متوسط عمره المتوقع بنحو 20 دقيقة.

وبعد مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وعوامل أخرى، قدّر الباحثون بكلية لندن الجامعية خسارة متوسط العمر المتوقع لكلّ سيجارة بنحو 17 دقيقة للرجال و22 دقيقة للنساء، بحسب ما ورد في مجلة "Addiction".

وقالت الدكتورة سارة جاكسون، زميلة بحثية رئيسية في مجموعة أبحاث الكحول والتبغ بكلية لندن الجامعية، والمؤلفة الرئيسية للورقة البحثية: "تدخين 20 سيجارة في اليوم سيُعادل حوالي 7 ساعات من العمر المفقود".

وأضافت: "التدخين لا يؤثر على الفترة الأخيرة من حياتك التي تميل إلى أن تعيشها بصحة سيئة نسبيًا، بل يتسبّب بتآكل بعض الأجزاء الأكثر صحة في منتصف عمرك".

وأوضحت: "العمر المفقود هو العمر الذي تميل للعيش فيه بصحة جيّدة نسبيًا".

ويتضمن البحث، الذي تمّ تكليفه من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، بيانات عن عدد الوفيات بين الرجال من دراسة "British Doctors Study"، وبيانات عن عدد الوفيات بين النساء من دراسة "Million Women Study".

وتوّصلت الدراستان إلى أنّ الأشخاص الذين يدخّنون طوال حياتهم يفقدون في المتوسّط نحو 10 سنوات من العمر مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخّنوا قط.

وعلى نحو مماثل، في الولايات المتحدة، من المُقدّر أن يكون متوسّط العمر المتوقّع للمدخنين أقصر بـ10 سنوات بالحد الأدنى من متوسط العمر المتوقّع لغير المدخنين، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وبشكل عام، تُشير البيانات الجديدة من المملكة المتحدة إلى أنّ الضرر الناجم عن التدخين يبدو تراكميًا، وقد يعتمد مقدار العمر المتوقّع الذي يمكن استعادته من خلال الإقلاع عن التدخين على عوامل عدّة، مثل العمر ومدة تدخين الشخص.

وقالت جاكسون: "الإقلاع عن التدخين هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتّك.. وكلّما أسرعت بالإقلاع عن التدخين، كلّما عشت لفترة أطول".

ورغم انخفاض معدّلات التدخين منذ ستينيات القرن العشرين، إلّا أنّ تدخين السجائر يبقى المُسبّب الرئيسي للأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها بالولايات المتحدة، حيث يقتل أكثر من 480 ألف أمريكي سنويًا.

ولكن الإقلاع عن التدخين قبل سنّ الأربعين يمكن أن يُقلّل من خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنسبة 90% تقريبًا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.