وجبات خفيفة وصحيّة ستُشبع رغبتك الشديدة بتناول السكريات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تسعى جاهدًا للحفاظ على صحة جسمك، لكن رغبتك الشديدة بتناول السُكرّيات المُضافة تمنعك من تحقيق ذلك؟ لا داعي للقلق بعد اليوم!

يقدم الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا بعض الأفكار لوجبات خفيفة وصحيّة قد تُشبع رغبتك بتناول السكر.

المشمش واللوز

يحتوي المشمش على الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، بينما يوفر اللوز الألياف والبروتينات والدهون الصحيّة. وتتألف الحصة الواحدة من ثلاث حبّات من المشمش المجفّف، وهو خال من السكّر المُضاف، و12 حبّة من اللوز.

الزبادي اليوناني والقرفة

معلوم أنّ الزبادي اليوناني غني بالبروتين. ويمكن تناوله مع القرفة لإضفاء نكهة لذيذة عليه، لا سيّما أنها تحتوي على خصائص مُضادّة للالتهابات وقد تؤثر على مستويات السكر بالدم بشكل إيجابي.

زبدة الفول السوداني والتفاح

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أنّ تناول التفاح مع زبدة الفول السوداني مفيد أيضًا لصحتك. لكن، من المهم مراقبة كمية زبدة الفول السوداني التي تستهلكها.

جبن القريش والتوت الأزرق

يُعدّ جبن القريش أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين، بينما يحتوي التوت الأزرق على الكربوهيدرات الغنيّة بالألياف.

الحمص والخضار الطازجة

يحتوي الحمص على كمية قليلة من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات وبعض الدهون الصحيّة. وبدلًا من تناوله مع الخبز، تستطيع إقرانه مع أنواع مختلفة من الخضار الطازجة، مثل الجزر والبروكلي والخس والكرفس والفلفل الحلو وغيرها.

ماذا تعرف عن السكّريات المضافة؟

السكّريات المضافة تضاف إلى الأطعمة أو المشروبات عند معالجتها أو تحضيرها. وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، عبر موقعها الرسمي، أنّ السكريات الطبيعية مثل تلك الموجودة في الفاكهة أو الحليب لا تعتبر سكّريات مضافة.

وتختلف مسمّيات السكّريات المضافة، لتشمل السكر البني، وعصير القصب، وشراب الذرة، وسكر العنب، والفركتوز، ونكتار الفاكهة، والغلوكوز، وشراب الذرة عالي الفركتوز، والعسل، واللاكتوز، وشراب الشعير، والمالتوز، وشراب القيقب، ودبس السكر، والسكر الخام، والسكاروز.

ما هي التداعيات الصحية للإفراط في تناول السكر؟

تساهم السكّريات المضافة في زيادة عدد السعرات الحرارية على نظامك الغذائي، من دون أن تحتوي على عناصر غذائية أساسية. ويمكن أن تتسبّب بمشاكل صحية مثل زيادة الوزن، والسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

ما هي الكمية التي تعتبر أكثر من اللازم؟

وفقًا للإرشادات الغذائية الموصى بها، يتوجّب على البالغين استهلاك أقل من 10% من السكريات المضافة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية. على سبيل المثال، لا ينبغي تناول أكثر من 200 سعرة حرارية من السكريات المضافة في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية يوميًا.

ويجب على الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سنتين عدم تناول أو شرب أي سكريات مضافة.