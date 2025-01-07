هذه العادة البسيطة جدّا يمكن أن تضيف أعوامًا لحياتك

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هذه العادة البسيطة جدّا يمكن أن تضيف أعوامًا لحياتك - CNN Arabic

هذه العادة البسيطة جدّا يمكن أن تضيف أعوامًا لحياتك

علوم وصحة
نشر
4 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو الأمر الذي ستركز عليه في العام الجديد لتحسين صحتك؟ من المؤكد أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُعتبر من أهم الأمور التي يخطط لها العديد من الأفراد، إلى جانب تناول الوجبات النباتية، والنوم بشكلٍ أفضل، وتقليل التوتر، والحد من استهلاك الكحول، وغيرها.

ومع ذلك، هناك تغيير سلوكي واحد غالبًا ما يتم تجاهله عندما نفكر في تحسين صحتنا مع قدوم العام الجديد، أي الحفاظ على الترطيب.

يُعتبر الماء إكسير الحياة، ولكن القليل من الناس يجعلون شرب كمية كافية من الماء أولوية.

ويمكن لشرب الكثير من الماء تحسين ضغط الدم، وصحة المفاصل، والأمعاء، والكِلى، فضلاً عن تخفيف الصداع النصفي، وتعزيز نضارة بشرتك، من بين فوائد أخرى.

وقالت عالِمة أبحاث في مختبر الطب التجديدي للقلب والأوعية الدموية في المعهد الوطني للقلب والرئة والدم بولاية ماريلاند الأمريكية، ناتاليا دميتريفا: "الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل مثالي عبارة عن تعديل سهل نسبيًا لأسلوب الحياة يجلب فائدة كبيرة محتملة، أي حياة أطول تخلو من الأمراض".

شيء بسيط

كيف يمكنك إضافة هذا الأمر البسيط إلى حياتك اليومية؟ احرص على ربط شرب كوب كامل من الماء عبر ممارسة العادات الرئيسية الأخرى التي تقوم بها من دون تفكير.

هل تشرب القهوة أو الشاي مثلاً؟ إذًا، يمكنك شرب الماء أثناء انتظار قهوتك أو غلي الماء.

هل تنهض من حين لآخر لممارسة تمارين التمدد؟ يمكنك أخذ كوب من الماء وشربه قبل معاودة الجلوس.

هل تقوم بتسخين الغداء؟ اشرب كوبًا من الماء أثناء تسخينك لطعامك.

ويُفيد خبراء بناء العادات أنّه إذا قمت بربط عادة جديدة بعادة قديمة، وهي خطوة تُدعى "تكديس العادات" (habit stacking)، فسيكون من الأسهل أن تتذكر إنجاز المهمة الجديدة.

قد لا تدرك أنّك مصاب بالجفاف

تُظهر الإحصائيات أنّ الأمريكيين غالبًا ما يفشلون في شرب كمية كافية من الماء، بحسب ما ذكرته دميتريفا، التي درست العلاقة بين الترطيب والشيخوخة.

ولفتت إلى أنّ العديد من الخبراء ينصحون النساء بشرب ما بين ثمانية وعشرة أكواب من الماء يوميًا، بينما يُنصح الرجال بشرب ما بين 10 و12 كوبًا.

وأشارت دميتريفا إلى أن "أكثر من 50% من الأمريكيين لا يستوفون هذه المستويات الموصَى بها".

وشرحت: "من أسباب هذا النقص هو أنّ معظم الناس لا يفكرون بوعي بشأن كمية المياه التي يحتاجون إلى شربها، وليسوا مدركين لهذه التوصيات غالبًا".

ومن ضمن الأسباب الرئيسية الأخرى هي أنّ العديد من الأشخاص يشربون أثناء الوجبات فحسب، أو يعتمدون على الشعور بالعطش، أي عندما يفوت الأوان بالفعل.

قد يهمك أيضاً

بينها عصير الشمندر..4 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

وأوضحت دميتريفا: "غالبًا ما يحدث العطش عندما نكون غير مرطبين بالفعل، ما يعني أنّ التأثيرات الضارة لعدم الترطيب بالشكل الكافي ربّما بدأت بالفعل".

ولكن هل يجب علينا شرب الماء فقط لتلبية احتياجاتنا؟ 

الإجابة هي كلا، وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

ويمكن للقهوة، أو الشاي العادي، والمياه الفوارة، والمياه الغازية، والمياه المنكَّهة أن تكون من ضمن الخيارات منخفضة السعرات الحرارية. 

ولكن يجدر بالذكر أنّ المشروبات الغازية العادية، ومشروبات الفاكهة، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والمياه المحلاة، والقهوة المحلاة، والشاي المحلى لا تتمتع بأي قيمة غذائية ويجب تجنبها.

وتحتوي بعض الأطعمة على الماء ويمكنها المساهمة في الترطيب.

وذكرت دميتريفا، "تشمل الأمثلة الطماطم، والخيار، والبرتقال، والخس، ويمكن لجميعها أن تساهم بشكلٍ كبير في استهلاك الشخص اليومي للماء".

قد يهمك أيضاً

ما هي المشروبات التي تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية؟

نشر 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.