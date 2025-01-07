هذه العادة البسيطة جدّا يمكن أن تضيف أعوامًا لحياتك

ماذا يفعل الماء لجسمنا.. وكيف يُنقذنا من هذه الأمراض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو الأمر الذي ستركز عليه في العام الجديد لتحسين صحتك؟ من المؤكد أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُعتبر من أهم الأمور التي يخطط لها العديد من الأفراد، إلى جانب تناول الوجبات النباتية، والنوم بشكلٍ أفضل، وتقليل التوتر، والحد من استهلاك الكحول، وغيرها.

ومع ذلك، هناك تغيير سلوكي واحد غالبًا ما يتم تجاهله عندما نفكر في تحسين صحتنا مع قدوم العام الجديد، أي الحفاظ على الترطيب.

يُعتبر الماء إكسير الحياة، ولكن القليل من الناس يجعلون شرب كمية كافية من الماء أولوية.

ويمكن لشرب الكثير من الماء تحسين ضغط الدم، وصحة المفاصل، والأمعاء، والكِلى، فضلاً عن تخفيف الصداع النصفي، وتعزيز نضارة بشرتك، من بين فوائد أخرى.

وقالت عالِمة أبحاث في مختبر الطب التجديدي للقلب والأوعية الدموية في المعهد الوطني للقلب والرئة والدم بولاية ماريلاند الأمريكية، ناتاليا دميتريفا: "الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل مثالي عبارة عن تعديل سهل نسبيًا لأسلوب الحياة يجلب فائدة كبيرة محتملة، أي حياة أطول تخلو من الأمراض".

شيء بسيط

كيف يمكنك إضافة هذا الأمر البسيط إلى حياتك اليومية؟ احرص على ربط شرب كوب كامل من الماء عبر ممارسة العادات الرئيسية الأخرى التي تقوم بها من دون تفكير.

هل تشرب القهوة أو الشاي مثلاً؟ إذًا، يمكنك شرب الماء أثناء انتظار قهوتك أو غلي الماء.

هل تنهض من حين لآخر لممارسة تمارين التمدد؟ يمكنك أخذ كوب من الماء وشربه قبل معاودة الجلوس.

هل تقوم بتسخين الغداء؟ اشرب كوبًا من الماء أثناء تسخينك لطعامك.

ويُفيد خبراء بناء العادات أنّه إذا قمت بربط عادة جديدة بعادة قديمة، وهي خطوة تُدعى "تكديس العادات" (habit stacking)، فسيكون من الأسهل أن تتذكر إنجاز المهمة الجديدة.

قد لا تدرك أنّك مصاب بالجفاف

تُظهر الإحصائيات أنّ الأمريكيين غالبًا ما يفشلون في شرب كمية كافية من الماء، بحسب ما ذكرته دميتريفا، التي درست العلاقة بين الترطيب والشيخوخة.

ولفتت إلى أنّ العديد من الخبراء ينصحون النساء بشرب ما بين ثمانية وعشرة أكواب من الماء يوميًا، بينما يُنصح الرجال بشرب ما بين 10 و12 كوبًا.

وأشارت دميتريفا إلى أن "أكثر من 50% من الأمريكيين لا يستوفون هذه المستويات الموصَى بها".

وشرحت: "من أسباب هذا النقص هو أنّ معظم الناس لا يفكرون بوعي بشأن كمية المياه التي يحتاجون إلى شربها، وليسوا مدركين لهذه التوصيات غالبًا".

ومن ضمن الأسباب الرئيسية الأخرى هي أنّ العديد من الأشخاص يشربون أثناء الوجبات فحسب، أو يعتمدون على الشعور بالعطش، أي عندما يفوت الأوان بالفعل.

وأوضحت دميتريفا: "غالبًا ما يحدث العطش عندما نكون غير مرطبين بالفعل، ما يعني أنّ التأثيرات الضارة لعدم الترطيب بالشكل الكافي ربّما بدأت بالفعل".

ولكن هل يجب علينا شرب الماء فقط لتلبية احتياجاتنا؟

الإجابة هي كلا، وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

ويمكن للقهوة، أو الشاي العادي، والمياه الفوارة، والمياه الغازية، والمياه المنكَّهة أن تكون من ضمن الخيارات منخفضة السعرات الحرارية.

ولكن يجدر بالذكر أنّ المشروبات الغازية العادية، ومشروبات الفاكهة، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والمياه المحلاة، والقهوة المحلاة، والشاي المحلى لا تتمتع بأي قيمة غذائية ويجب تجنبها.

وتحتوي بعض الأطعمة على الماء ويمكنها المساهمة في الترطيب.

وذكرت دميتريفا، "تشمل الأمثلة الطماطم، والخيار، والبرتقال، والخس، ويمكن لجميعها أن تساهم بشكلٍ كبير في استهلاك الشخص اليومي للماء".