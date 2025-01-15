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مزيل الرائحة لكامل الجسم.. ماذا نعرف عنه وهل من الجيد استخدامه؟

علوم وصحة
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ماذا نعرف عن مزيل الرائحة لكامل الجسم.. وهل من الجيد استخدامه؟
Credit: LightFieldStudios/iStockphoto/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن عشرات مزيلات العرق التي تُستخدم تحت الإبط لم تعد كافية، إذ يتم التسويق الآن بكثافة لمجموعة من المراهم والبخاخات لعلامات تجارية كبرى، والتي تَعِد بالتحكم في رائحة "الجسم بالكامل". 

قالت الدكتورة ماريسا بليشيا، نائب رئيس جمعية الكيميائيين التجميليين المهنية التي تُمثّل صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية: "من الواضح أنه اتجاه في الوقت الراهن"، موضحة أن هناك حاجة لإطلاق مزيل عرق شامل.

وتابعت: "من الواضح أننا نعلم أن هناك مناطق أخرى تُبرز بعض رائحة الجسم، مثل الفخذ حيث يمكن أن يكون أكثر عرضة لنمو الميكروبات". 

كيف تعمل مزيلات العرق التي تغطي الجسم بالكامل؟

تتشابه العديد من المنتجات التي يتم التسويق لها على أنها للاستخدام الشامل وظيفيًا، مع مزيلات العرق التقليدية أو بخاخات الجسم. غالبًا ما تحتوي على عناصر بودرة تمتص العرق، مثل مسحوق مارانتا أرونديناسيا (Maranta arundinacea) ونشا التابيوكا، وكربونات المغنيسيوم، إلى جانب العطور لإخفاء الرائحة. 

لا تحتوي غالبيتها على أملاح الألمنيوم التي تتحكم في العرق مثل مضادات التعرق التقليدية، ولكن بعضها يحتوي عليها.

أوضحت الدكتورة كريس أديغن، طبيبة الأمراض الجلدية في تشابل هيل بولاية نورث كارولينا الأمريكية، أن الأمر يصبح مثيرًا للاهتمام في المنتجات المبتكرة التي تحتوي على مركّبات مضادة للميكروبات تستهدف البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة. وقالت: "إذا كنت لا تمانع التعرّق، فهذه منتجات رائعة بالفعل. إنها ناجحة حقًا".

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ويُعتبر حمض الماندليك أحد هذه المكونات، وهو عبارة عن حمض ألفا هيدروكسي لطيف معروف بقدرته على قتل البكتيريا على الجلد (رغم أنّ آلية عمله ليست واضحة تمامًا للباحثين). هذا الحمض يعتبر المكون الرئيسي في Lume، الشركة الرائدة في سوق مزيلات العرق الشاملة، والعلامة التجارية Mando الشقيقة لها، .

ويُعتبر هيدروكسيد المغنيسيوم من الأمثلة الأخرى ، وهو مكوّن شائع في مزيلات العرق الطبيعية. وعلّقت بليشيا قائلة إنه يزيد من درجة الحموضة على الجلد، ما يجعل البيئة أقل حمضية، وبالتالي أقل ملاءمة للبكتيريا المسببة للرائحة مثل Staphylococcus hominis وCorynebacterium tuberculostearicum.

تهاجم العلامة التجارية Curie التي اشتهرت في برنامج تلفزيون الواقع "Shark Tank"، البكتيريا باستخدام نبات البندق الساحر القديم، إلى جانب مجموعة من المكونات الأحدث المستخدمة للسيطرة على نمو البكتيريا. هذه المكونات هي منتجات ثانوية لبكتيريا Lactobacillus و Saccharomyces الموجودة عادة على الجلد.

هل تحتاج إلى مزيل عرق لكامل الجسم؟

من منظور بيولوجي، هل يجب عليك إضافة مزيل العرق الشامل إلى روتينك اليومي؟ يقول الخبراء لا.

وأشارت أديغن إلى أن هناك غدد عرقية في جميع أنحاء الجسم، لكن يُعتبر جزءًا صغيرًا فقط منها مسؤول عن رائحة الجسم.

تُعرف بالغدد المفرزة، وتتركز بشكل أساسي في الإبطين وحول الفخذ. تفرز هذه الغدد العرق الغني بالدهون والبروتينات ما يتسبب بتكاثر البكتيريا العنقودية البشرية. 

أما رائحة الجسم فهي نتاج هضم هذه البكتيريا للطعام في العرق المفرز وإنتاج مركبات نفاذة ندركها على أنها رائحة كريهة. لا توفر غالبية الغدد العرقية مثل هذه المكافأة الغذائية، وبالتالي لا تسبب رائحة كريهة.

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ما هي المشاكل التي قد يسببها استخدام مزيل العرق على كامل الجسم؟

يتواجد احتمال أن تتسبّب بعض المكونات في تهيج بشرتك.

قالت الدكتورة جانين داوني، طبيبة الأمراض الجلدية في مونتكلير، بولاية نيوجيرسي الأمريكية: "لسوء الحظ، يجد العديد من مرضاي الذين لديهم بشرة أكثر حساسية أن جميع مزيلات العرق التي تستخدم لكامل الجسم تسبب تهيجًا". وتشمل المهيجات الشائعة البنتيلين غليكول، والفينيل بروبانول، وهيدروكسيد البوتاسيوم، والعطور.

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إذا لم تكن بشرتك حساسة وتعجبك طريقة ملمس ورائحة الكريمات والبخاخات المزيلة للعرق، فلا داعي للقلق بشأن استخدامها. لكن أوضحت داوني أن الأشخاص الذين يستحمون بانتظام، ليسوا بحاجة إليها، خاصة أن الصابون والماء من أفضل المنتجات الطبيعية لإزالة رائحة الجسم.

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