4 كلمات بسيطة قد تحميك من تسمّم الطعام.. ما هي؟

مع كل العناوين الإخبارية الأخيرة حول الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، تلقّينا الكثير من الأسئلة من المشاهدين الذين يتساءلون عمّا إذا كانت هناك طرق أفضل لحماية أنفسنا من الإصابة بالمرض.

يشرح الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لدى CNN، أفضل الطرق لتجنّب الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء في منزلك - وحتى عند تناول الأكل في المطاعم.

قد يهمّك أيضًا.. بـ6 خطوات.. كيف تقّي نفسك من التسمم الغذائي أثناء السفر؟