دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تفاعلا على منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إذ نشر رسالة من كتاب كان يقرأه، والتي ركز فيها على مقطع من الكتاب يقول: "كن نفسك".

ويأتي ذلك بعد الجدل والانتقادات التي تعرض له النجم المصري إثر مغادرته منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا بداعي الإصابة، لتلقي العلاج في فريق ليفربول الإنجليزي.

وكانت الرسالة التي نشرها محمد صلاح جزءا مصورا من كتاب جاء فيه: "رابعاً.. دي أهم واحدة.. كن نفسك، ما تكونش زي ما أي حد عاوز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين، وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 47 واللي عاوزك 39، واللي عاوزك 42".

Credit: Mohamed Salah /Instagram

ويضيف مقطع الكتاب: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه، أو مشروعه الاستثماري الخاص. ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، أنت نفسك وبس".

وكان محمد صلاح نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، منذ أيام صورة له وهو يؤدي تمريناته بشكل منفرد.

وودع منتخب "الفراعنة" نهائيات كأس إفريقيا 2023 التي تجري حاليا في كوت ديفوار، إثر خسارته من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.