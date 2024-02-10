كيف فازت قطر بكأس آسيا.. حتى قبل انتهائه؟

"النظام المعقد".. هذه احتمالات مواجهات العرب في دور الـ16 من كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي توقعاتهم حول هوية الفريق الذي سيكسب بين منتخبي الأردن وقطر في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية، الدوحة.

ووصل منتخب "العنابي" للمشهد الختامي في بطولة القارة الصفراء بعد تفوقه على المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف لاثنين في الدور نصف النهائي، فيما تجاوز منتخب "النشامى" المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية.

ويخوض المنتخب القطري المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن حقق اللقب في النسخة الماضية، على الأراضي الإماراتية عام 2019، فيما بلغ المنتخب الأردني نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح منتخب "العنابي" للحفاظ على لقبه القاري، فيما يسعى منتخب "النشامى" لتحقيق حلمه من خلال الحصول على اللقب.