دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار الصحفي البريطاني، بيرس مورغان جدلاً واسعاً، بعد تعليقه على فوز الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

وكانت خليف قد نالت الميدالية بعد تغلبها على منافستها الصينيية يانغ ليو، في نهائي دورة الملاكمة لوزن 66 كيلوغراما، الجمعة.

وعقب فوزها، قال بيرس مورغان عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ذكر بيولوجي فاز للتو بالميدالية الذهبية الأولمبية في مسابقة الملاكمة للسيدات، تهانينا لكل من دعم هذه المهزلة"، على حد قوله.

وقال في تدوينة أخرى، تحمل صورة إيمان خليف: "أين أصبحت نسويات العالم الآن؟، في حين يتم تدمير الحقوق التي ناضلت النساء من أجلها بشق الأنفس بشكل مخزٍ"، على حد تعبيره.

وكانت خليف قد تعرضت لهجمة من الإساءات عبر الإنترنت خلال مشاركتها في الأولمبياد، إذ وصفها معلقون بأنها "رجل"، بسبب تفوقها الجسدي المزعوم، عقب انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بعد مرور 46 ثانية على المباراة الافتتاحية.

وحينها قالت أنجيلا كاريني إنها استسلمت بسبب الألم الشديد في أنفها بعد اللكمات الأولى، قبل أن يقول المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، إن إيمان خليف "وُلدت أنثى، وهي مسجلة أنثى، وعاشت حياتها كأنثى، وتُلاكم كأنثى، ولديها جواز سفر أنثى، هذه ليست قضية تتعلق بالتحول الجنسي".

على أثر ذلك، نالت خليف، البالغة من العمر 25 عاماً، دعماً كبيراً من عائلتها ومشجعيها في الوطن العربي.