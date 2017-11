دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع كيم نوبل بـ 21 شخصية، منها شخصية فتاة مراهقة تدعى جودي تعاني من مرض البوليميا، وشخصية كاثوليكية متديّنة باسم سالامو، وطفل صغير يتحدث اللغة اللاتينية فقط، وآخر أخرس لا يتمكن من الكلام.

وتعاني نوبل من مرض اضطراب الشخصية الانفصامية، أو ما يُعرف باضطراب تعدد الشخصيات. وتتمتع الكثير من شخصيات نوبل بخلفية فنيّة، ولكل منها أسلوبه الفني الخاص.

وستُعرض أعمال نوبل المختلفة ضمن معرض في غاليري "Zebra One" في العاصمة البريطانية لندن، بعنوان "With Art in Mind،" والذي يركز على الفنانين المعاصرين الذين عانوا من الأمراض النفسية، أو ركزوا عليها في أعمالهم.

كما يشمل المعرض أعمالاً لفنانين بارزين كالمصور آندي وارهول، والرسام السوريالي سالفادور دالي، والفنان فرانسوا بيكون، الذين يُعتقد بأنهم عانوا من أمراض ذهنية.

وسيتم التبرع بنسبة من كل عملية بيع لمؤسسة الصحة العقلية (Mental Health Foundation)، وهي جمعية خيرية بريطانية تدير برنامجاً فنياً منذ عقدٍ من الزمن.

وبالنسة لكثير من الفنانين الذين سيشاركوا بأعمالهم في الغاليري، فإن الفن هو طريقة لفهم ظروفهم بشكل أفضل. وبالنسبة لنوبل، والتي قضت فترة طويلة من حياتها بين المستشفيات منذ أن كانت في الرابعة عشر من العمر، فإن الرسم هو بمثابة نشاط علاجي.

وتقول نوبل: "يعطي الفن الشعور بالاتحاد، ويساعدني على التواصل مع مشاعر الضياع والجنون والمجهول. أعتقد أنه يشبه التواصل مع العقل الباطن.. فتح الفن لي عالماً جديداً."

وبالنسبة لستيفادو دانتيه، وهو رسام بريطاني تشارك أعماله في المعرض، تحوّل الفن إلى منفذٍ للمشاعر.

ويقول دانتيه: "تطوّر لدي مرض نفسي في أواخر مرحلة المراهقة، ولم أكن مستقراً، وكنت أعاني من صعوبات تتعلق بالنشاطات الاجتماعية. لطالما كانت حياتي فوضوية، وعن طريق الرسم يستطيع الآخرون فهم ما أمر به عبر أعمالي، وأستطيع تفريغ مشاعري السلبية بدلاً من حبسها. وفي كل مرة أرسم بها، أشعر بالحرية بدلاً من الشعور بأني محتجز أو أفقد الأمل."

وبالنسبة لنايجل ستيفاني، الذي يستوحي أعماله من فنانين مثل آندي وارهول، ومارلين مونرو، فإن الفن يتمتع بقوة محررة، إذ يقول: "الفن هو أحد أشكال التعبير الأكثر تعقيداً وبساطة في الوقت ذاته. أشعر بأن لديه تأثير قوي لأنه يمثل أحد جوانب الحياة."

