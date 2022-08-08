فوق دبابة مُصغّرة.. ظهور تمثال لفلاديمير بوتين في حديقة أطفال بمدينة نيويورك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر تمثال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديقة أطفال في "سنترال بارك" بمدينة نيويورك الأمريكية ليلة الاثنين. وبرز التمثال، الذي صُنعه الفنان الفرنسي جيمس كولومينا، بلونه الأحمر الفاقع.

وخلال منشور عبر موقع "إنستغرام"، ذكر كولومينا أن التمثال، الذي يُظهر بوتين جالسًا فوق دبابة حرب مُصغّرة، يعود إليه.

وكتب كولومينا: "يهدف هذا التمثال لإدانة عبثيّة الحرب، وإبراز شجاعة الأطفال عند مواجهة مواقف عنيفة وكارثية أثارها آخرون".

فوق دبابة مُصغّرة.. تمثال لفلاديمير بوتين يظهر في ملعب بمدينة نيويورك
ظهر تمثال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديقة أطفال في "سنترال بارك" بمدينة نيويورك الأمريكية. , plain_textCredit: Andrew Kelly/Reuters

ونشر الفنان عدّة صور لأطفال يتفاعلون مع التمثال بمرح.

ويُعرف كولومينا بمنحوتاته الحمراء الزاهية التي تُزيّن الشوارع، والتي غالبًا ما يتم تركيبها في الأماكن العامة خلسةً دون أي تحذير مسبق.

فوق دبابة مُصغّرة.. تمثال لفلاديمير بوتين يظهر في ملعب بمدينة نيويورك
صورة للأطفال وهم يغطون التمثال بالرمال. , plain_textCredit: Andrew Kelly/Reuters

وفي أبريل/نيسان، نصب الفنان تمثالًا آخر يحمل رسالة مناهضة للحرب، وهو عبارة عن جندي طفل يحمل بندقية تتحوّل إلى وردة.

ونُصب التمثال في فرنسا.

فوق دبابة مُصغّرة.. تمثال لفلاديمير بوتين يظهر في ملعب بمدينة نيويورك
يُعرف الفنان الفرنسي جيمس كولومينا بمنحوتاته الحمراء الزاهية., plain_textCredit: Andrew Kelly/Reuters
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وفي العام الماضي، نصب الفرنسي تمثالين باللون الأحمر في برلين كتعليقٍ على الذكرى الـ32 لسقوط جدار برلين، وفقًا لمجموعة المعارض Galeries Bartoux.

وظهر تمثال كولومينا بعد خمسة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الخميس الماضي، إن روسيا شنّت هجمات مدمرة على أوكرانيا "لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".

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