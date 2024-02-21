6 إطلالات خطفت الأضواء بحفل جوائز اختيار الجمهور 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالبًا ما تشهد جوائز اختيار الجمهور واحدة من أكثر إطلالات السجادة الحمراء متعة خلال العام، حيث يكون الجمهور هو الحكم بدلاً من النقاد. ويصل المشاهير والنجوم إلى موقع الحفل، ويسيرون على السجادة الحمراء بإطلالات جريئة ولافتة للأنظار.

وتزامن حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور لعام 2024 مع حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية "بافتا"، وهو ما يعادل جوائز الأوسكار في صناعة السينما البريطانية.

وبينما شهد الحفل بالعاصمة البريطانية لندن إطلالات رفيعة الذوق وتتسم بالبساطة نسبيًا، نظرا لحضور أفراد من العائلة الملكية البريطانية، رحبت السجادة الحمراء الخاصة بجوائز اختيار الجمهور، الذي نُظم بحظيرة الطائرات "Barker Hangar" بالقرب من مطار سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بمجموعة من الألوان الزاهية والصور الظلية المبالغ فيها والإكسسوارات الممتعة.

وفيما يلي 6 إطلالات خطفت الأضواء خلال حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور.

الممثلة الأمريكية لافيرن كوكس

الممثلة الأمريكية لافيرن كوكس Credit: Michael Tran/AFP/Getty Images

اعتادت لافيرن كوكس أن تجلب الدراما إلى السجادة الحمراء، وأطلّت بصدرية مخملية قديمة الطراز من علامة تييري موغلر، تتميز بخط عنق مجنّح، وتزيّنت بقفازات أوبرا ذات لون مطابق. ونسقت الجزء العلوي مع تنورة طويلة وشفافة مرصّعة بالكريستال من علامة "Giuseppe Di Morabito"، ما أعطى الإطلالة بعض الانسيابية بينما كانت كوكس تتجوّل حول السجادة الحمراء ما قبل انطلاقة الحفل.

مغنية الراب الأمريكية ايس سبايس

برزت إطلالة مغنية الراب الأمريكية ايس سبايس على السجاة الحمراء، بمزيج من الألوان والأنسجة والأنماط Credit: Monica Schipper/Getty Images

ظهرت ايس سبايس بواحدة من أكثر الإطلالات الملونة خلال الأمسية، إذ ارتدت فستانًا برتقاليًا من علامة "دولتشي آند غابانا" متناسقا مع تموجات شعرها النحاسي المميز.

وكشفت ياقة الفرو المتدلية على ثوبها، عن الجزء العلوي من حمالة الصدر المصنوعة من الساتان تحته، في حين سمحت تفاصيل الدانتيل الشفاف لمغنية الراب بإظهار المزيد من الجوارب المرحة والمزخرفة بنقشة الفهد.

وأكملت ايس سبايس، التي فازت بجائزة أفضل فنان جديد لهذا العام، إطلالتها بمجوهرات من علامة "Le Vian".

مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش

مع استعادة لون شعرها الأسود، اختارت بيلي إيليش ارتداء سترة وقميصًا وربطة عنق مع بنطلون فضفاض Credit: Michael Tran/AFP/Getty Images

هناك عدد قليل من المشاهير الذين بإمكانهم الإفلات من ارتداء سترة فوق قميص وربطة عنق على السجادة الحمراء. لكن بيلي إيليش فعلت ذلك بالتحديد، وهي في طريقها للحصول على جائزة أفضل أداء تلفزيوني لهذا العام، عن دورها في فيلم "Swarm".

قامت المغنية بتزيين إطلالتها الفضفاضة المعتادة بزوج من النظارات من دون إطار.



مغنية البوب الأسترالية كايلي مينوغ

مغنية البوب الأسترالية كايلي مينوغ Credit: Monica Schipper/Getty Images

بدا فستان أيقونة البوب الأسترالية كايلي مينوغ، وكأنه غلاف حلوى باللون الأخضر الزمردي.

اتخذت تجعيدات الفستان المتلألئ من دون حمالات، من علامة "Raisa Vanessa"، مظهرًا هندسيًا تقريبًا أثناء سيرها على السجادة الحمراء مرتدية زوجًا من الصنادل بتوقيع كريستيان لوبوتان.



صانع المحتوى على "تيك توك" ماركيل واشنطن

صانع المحتوى على "تيك توك" ماركيل واشنطن أعطى إطلالة رعاة البقر شكلا خارجا عن المألوف Credit: Monica Schipper/Getty Images

تحظى موضة "رعاة البقر" باهتمام مؤخرا، ويعود الفضل، جزئيًا، إلى ولع بيونسيه المتزايد بالأحذية الجلدية. لكن ماركيل واشنطن ضاعف هذا الاتجاه السائد بشكل غير مألوف مساء الأحد.

قام نجم "تيك توك" بإقران قبعة رعاة البقر المصنوعة من الدنيم مع تنورة طويلة يبدو أنها مصنوعة من عدة أزواج من سراويل الجينز، ثم أعطى الإطلالة بعض الجهد الإضافي من خلال ارتداء عدد من الأحزمة المعدنية (واستخدام اثنين آخرين لتزيين معصمه وقبعته).

الممثلة الأمريكية زوتشيتل غوميز

Credit: Monica Schipper/Getty Images

شهد موسم الجوائز هذا العام عودة ظهور أنماط الأزهار والتفاصيل على السجادة الحمراء. أضافت الممثلة زوتشيتل غوميز لمسة راقية على هذه الصيحة من خلال إضافة زوج من الزهور القماشية الوردية فوق كتفي الجزء العلوي من إطلالتها بتوقيع علامة "غوتشي"، التي تتميز أيضًا بأكمام مرصعة بالجواهر تمتد حتى المرفق.

وبعد فوزها في برنامج "الرقص مع النجوم"، الذي حصلت من خلاله على ترشيح ضمن فئة أفضل متسابقة لهذا العام، زيّنت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا إطلالتها بزوج من الأقراط المتدلية وشعر مصفف بشكل أنيق.