دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرّر أن تحتضن العاصمة العُمانية مسقط مشروعًا تطويريًا موسعًا للواجهة البحرية بقيمة 1.3 مليار دولار، قامت بتصميمه شركة زها حديد للهندسة المعمارية (ZHA) الشهيرة عالميًا.

وسيشمل مشروع واجهة "الخوير داون تاون" البحرية في مسقط، وتبلغ مساحته 3.3 مليون متر مربع، مجمعًا سكنيًا، ومرسى، ومنطقة ثقافية، والعديد من الممرات، وحَرَمًا وزاريًا.

ومن المقرّر أن يبدأ العمل على المشروع في نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة أكثر من 60 ألف شخص عند اكتمالها.

صورة تخيلية لمشروع "الخوير داون تاون" الذي سيُبنى في سلطنة عُمان. Credit: Oman Ministry of Housing and Urban Planning

وأفاد المدير المساعد في شركة زها حديد للهندسة المعمارية، المهندس المعماري باولو زيلي، لـCNN أنّه أمضى عامًا واحدًا تقريبًا في وضع اللمسات الأخيرة على النموذج الذي قدمه إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية.

وكان تسهيل الوصول إلى وسائل النقل العام من السمات المركزية بالنسبة لزيلي، إذ قال: "تنطوي الرؤية في الواقع على إزالة جميع السيارات، والأسوار، وإنشاء حَرَم للوزارة يتمتع بالعديد من الوظائف التي يمكن أن تجذب العائلات والجيل الجديد".

وأشارت الشركة إلى أنّها ستشجع المشاة من خلال توفير التظليل، واستخدام تقنيات التبريد السلبي، ودمج البنية التحتية لتحسين سلامة ركوب الدراجات.

وسيتم "تعظيم" استخدام الطاقة الشمسية في الموقع، إضافةً للحفاظ على أنواع النباتات المحلية واستعادتها.

واعتمد الاقتصاد العُماني على النفط منذ فترةٍ طويلة، ولكنه يستثمر الآن وبكثافة في المشاريع العقارية لتحفيز المزيد من الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية في نهاية المطاف، وذلك كجزء من استراتيجية رؤية 2040 الوطنية للبلاد.

سيمتد المشروع على مساحة 3.3 مليون متر مربع. Credit: Oman Ministry of Housing and Urban Planning

ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان في مسقط من 1.5 مليون نسمة إلى 2.7 مليون نسمة بحلول ذلك العام.

وقال وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، لـCNN: "هناك الكثير من التغييرات".

وشرح: "سنقوم بتغيير الاقتصاد بناءً على المواهب، والمهارات، والقدرات، وربما القطاع الرقمي أيضًا".

وأضاف الشعيلي: "في مسقط ذاتها، نتوقع الحاجة إلى 300 ألف منزل إضافي. وإذا كنّا نقوم بعملٍ جيد.. فمن المحتمل أن يزداد ذلك إلى 600 ألف منزل".

وسُميت شركة زها حديد للهندسة المعمارية، ومقرها المملكة المتحدة، تيمنًا باسم مؤسِّستها الشهيرة، التي أصبحت أول امرأة تفوز بأعلى وسام في مجال الهندسة المعمارية، وهي جائزة "بريتزكر"، في عام 2004.

وتُوفيت حديد في عام 2016، وذلك بعد تصميمها مباني مرموقة، بدءًا من دار الأوبرا في قوانغتشو بالصين، وصولًا إلى مركز فاينو للعلوم في فولفسبورغ بألمانيا.

ومنذ ذلك الحين، شملت تصاميم الشركة المقر الرئيسي لشركة "بيئة" في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، والذي يُشغَّل جزئيًا بواسطة حزم بطاريات من "تسلا".

وفي عام 2022، كشفت الشركة النقاب عن خطط لإنشاء مدينة افتراضية في عالم "ميتافيرس".