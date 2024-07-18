مصورة تستكشف ممارسة إبداعية أنثوية بالسعودية داخل جدران هذه المنازل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "يكمن الجمال الحقيقي لهذه الفنون بأنها ليست مثالية"، هذا ما قالته المصورة الأسترالية نايري كوكس في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن فن "القط العسيري" في السعودية.

ماذا تعرف عنه؟

اختير فن "القط العسيري" ضمن القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث العالمي غير المادي لدى منظمة "اليونسكو" في عام 2017.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "القط" هو فنّ تزيين جدران المنازل في منطقة عسير منذ مئات السنين. ويعتمد على الزخارف الهندسية البديعة التي تستوحي أبعادها ودلالاتها من الثقافة المحيطة، وخاصة ألوان الطبيعة.

Credit: Nyree Cox

وكلمة "قط" في معاجم اللغة العربية تعني "خط" أو "نحت" أو "قطع"، وهو ما فعلته النساء في المنازل، وخاصة منازل الأثرياء ووجهاء المجتمع قديمًا.

Credit: Nyree Cox

وكانت المصورة الأسترالية محظوظة بما فيه الكفاية لرصده بعدسة كاميرتها.

وأضافت: "أحبّ حقيقة أنها ممارسة إبداعية أنثوية.. تقوم النساء بدعوة الأصدقاء وأفراد العائلة لتزيين منازل بعضهن البعض".

Credit: Nyree Cox

ما أبرز ألوان "القط العسيري"؟

اعتمد أهالي المنطقة على المصادر الطبيعية في استخراج الألوان السبعة، حيث يُستخرج اللون الأخضر من نبات البرسيم، بعد دقّه بالمطرقة الخشبية، ومن ثم يتم دعكه مباشرة على الحائط بواسطة اليد.

Credit: Nyree Cox

ويُستخرج اللون الأسود بثلاث طرق، أولها عن طريق جذوع شجر "الغرب" أو "العتم"، وثانيًا عن طريق طحن الفحم. وأخيرًا، تقوم السيدات بدقّ نبات البرسيم وعصره وتصفيته، ثم يُشعلن شمعة أو لمبة "الكيروسين"، ويضعن صحنًا عليها، بحيث تجمع السواد.

أما اللون الأحمر، فيمكن استخراجه من الطين الأحمر أو الحجارة الحمراء الغنية بأكسيد الحديد، بينما يُحضّر اللون الأزرق من مسحوق النيل الأزرق، وهو عبارة عن مُكوّن صخري رسوبي يضاف إليه الماء بنسب محددة.

Credit: Nyree Cox

وبالنسبة إلى البرتقالي، فهو من الألوان المفضلة لدى أهالي منطقة عسير، حيث يمدّهم بالدفء نظراً لبرودة الأجواء. وكان يُستورد من الخارج على شكل بودرة مطحونة، ثم يُضاف إليها الماء والصمغ.

أما اللون الأصفر، فيُستخلص من مسحوق الكبريت الطبيعي، وهو مسحوق أصفر اللون يُسمى "صفرة"، حيث يُجلب من الجبال والتلال. كما كان يُستخلص من قشر الرمان.

وأخيرًا، هناك اللون الأبيض الحيادي، الذي لم يغب عن فنون زخارف عسير المرتبطة بالعمارة التراثية. واستُخدم بكثرة على واجهات المساكن الطينية، والجدران الداخلية، لسهولة الحصول عليه من الجبال.

Credit: Nyree Cox

وواجهت كوكس بعض التحديات أثناء رصد "القط العسيري"، والذي يتواجد عادة داخل المساكن المنزلية، أبرزها ظروف الإضاءة الطبيعية المنخفضة.

لكنّها مع ذلك، حازت صورها على إعجاب العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما انبهر كثيرون بوجود مثل هذا العمل الفني، الذي يعكس تمكين المرأة في المجتمع السعودي.