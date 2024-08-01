دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصبحت أولمبية من كوريا الجنوبية الهوس الجديد لروّاد الإنترنت.

ومع أنّ قبعتها ونظاراتها ذات الطابع المستقبلي، مجرد أدوات وظيفية في عالم الرماية التنافسية، إلا أنّها ستبدو في مكانها على مدرج أزياء مستوحى من أسلوب الشارع.

واجتاحت الكورية الجنوبية البالغة من العمر 31 عامًا، كيم ييجي، وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

اللاعبة كيم ييجي وهي تستعد للألعاب الأولمبية بباريس الأحد. Credit: Charles McQuillan/Getty Images

وفازت كيم بالميدالية الفضية في مسابقة مسدس الهواء المضغوط لمسافة 10 أمتار الأحد، فيما حصدت زميلتها، أوه يي جين، البالغة من العمر 19 عامًا الميدالية الذهبية.

ولكن هناك مقطع فيديو أقدم لكيم وهي تتنافس بأذربيجان في شهر مايو/ أيار، انتشر على نطاقٍ واسع على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، وحصد أكثر من 11 مليون مشاهدة، وعددًا كبيرًا من المعجبين الجدد خلال أيام قليلة.

اجتاحت هذه الصورة للاعبة كوريا الجنوبية مواقع التواصل الاجتماعي. Credit: Charles McQuillan/Getty Images

في الفيديو، ترتدي كيم قبعة على نحو عكسي على رأسها، مع تركيزها على الهدف من خلال زوج من نظارات الرماية، وهي قطعة من النظارات المتخصصة التي تساعد الرياضيين على التركيز على الهدف، ولكنها تبدو وكأنّها شخصية من فيلم خيال علمي.

ويميل رأسها إلى الأسفل قليلاً أمام ذراعها الممتدة في الفيديو قبل أن تطلق النار. وبالكاد تفاعلت اللاعبة عندما تبين أنّها سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.

تزيّن دمية فيل منشفة المتسابقة الكورية الجنوبية. Credit: Charles McQuillan/Getty Images

كما تم تداول صور من أدائها الأحد على نطاقٍ واسع عبر الإنترنت، فأثنى الأشخاص على تعابير وجهها الثابتة، وسترتها السوداء من علامة "فيلا"، وحذاء الرماية الخاص بها، ودمية الفيل التي كانت تتدلّى من جيبها أثناء المنافسة.

وأشادت منشورات أخرى عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، تتمتع كل منها بمئات الآلاف من الإعجابات، بالطاقة النابعة منها.

وفي الوقت ذاته، علّق مالك المنصة، إيلون ماسك، على اللاعبة بالقول إنّ كيم "يجب أن تشارك في فيلم حركة".

وستتنافس كيم، التي تشارك في الألعاب الأولمبية لأول مرة، في الجولة التأهيلية لمسابقة مسدس الهواء المضغوط لمسافة 25 مترًا الجمعة.

ويعكس صعود كلّ من كيم وأوه على منصة التتويج قوة كوريا الجنوبية في الرماية، حيث حصلت البلاد على ميداليات في هذا الحدث في كل دورة من دورات الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 2000.