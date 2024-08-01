لقاء 175 ألف دولار.. بيع "بيكيني" من فيلم "حرب النجوم" بمزاد

قميص أيقوني قد يحقّق أكثر من 12 ألف دولار في مزاد علني.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيع زي "بيكيني" ذهبي اللون، ارتدته الممثلة كاري فيشر في موقع تصوير "حرب النجوم: عودة الجيداي"، في مزاد علني، لقاء 175 ألف دولار.

وكان من نصيب شخص مجهول الهوية رست عليه المزايدة خلال مزاد استمر يومين، وشمل بيع أكثر من 500 قطعة من مجموعة هوليوود.

ارتدت شخصية الأميرة ليا هذا الزي المؤلّف من 7 قطع، بعدما أسرها "جابا ذا هات" وأجبرها على ممارسة العبودية. ومنذ ذلك الحين، أصبح الزي المُفضّل لدى عُشّاق "حرب النجوم".

ووصفته دار المزادات "هيريتيج"، التي تتخذ من مدينة دالاس الأمريكية مقراً لها، والتي استضافت المزاد، بأنه بين "أكثر الأزياء غير المنسية" في تاريخ الامتياز.

صورة تعكس الأميرة ليا في فيلم "حرب النجوم". Credit: Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images

لكن الزي جذب بعض الانتقادات لأنه أضفى طابعًا جنسيًا على شخصية فيشر.

ففي العام 2016، وصفت الممثلة الراحلة عدم ارتياحها لكونها "عارية تقريبًا"، قائلة لـ"NPR": "لم يكن قراري.. عندما أراني (المخرج جورج لوكاس) الزي، اعتقدت أنه كان يمزح وأصابني توتر شديد".

واستنادًا إلى رسوم مصمم الأزياء نيلو روديس جاميرو، أنشأ صانع المجوهرات والنحات، ريتشارد ميلر، الزي باستخدام مادتي "الراتينج" و"اليوريثان".

وأوضح ميلر أن فيشر لم يعجبها الزي، الذي لم يكن قياسه مناسبًا آنذاك.

واستخدم بدوره مانيكان خاص بجسد فيشر لتصميم "البيكيني". ولكن، عند حلول موعد تصوير الفيلم، قال إن الممثلة قد فقدت حوالي 10 أرطال أو أكثر.

ويُذكر أن دار المزادات "هيريتيج" قد حققت أرباحًا تصل إلى إجمالي 5.9 مليون دولار.

وأفاد جو مادالينا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "هيريتيج أوكشن"، في بيان صحفي عقب انتهاء البيع: "لقد قلتها مرارًا وتكرارًا: إن رغبة هواة الجمع في امتلاك قطعة من تاريخ هوليوود تظلّ قوية، ونحن نفخر كثيرًا ونستمتع بمشاركة هذه اللحظات غير المنسيّة".