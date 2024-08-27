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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توحي أعمال الفنان المصري، عمر شريف، المعروف بلقب "WeirDo"، ببراءة الطفولة وتفاصيلها الزاهية والبسيطة، ولكنها تتمتع بطبقات عميقة من المعاني.

بدأ "WeirDo"، الرسم منذ أن كان في السادسة من عمره، وبعد عدة أعوام، ظهرت لديه أعراض مرض الضمور العضلي من نوع "دوشين"، الذي شُخِّص به وهو في التاسعة من عمره، وبحلول الـ11 من عمره، كان يحتاج لاستخدام الكرسي المتحرك.

وتوقف الفنان عن الرسم لأربعة أعوام لصعوبة التأقلم مع الاضطراب الوراثي النادر الذي يسبب ضعفًا تدريجيًا في العضلات، ولكنه حظي بلحظة إدراك نوعًا ما عند رؤيته لأعمال الفنان الأمريكي، جان ميشيل باسكيات، وهو في الـ17 من عمره.

طريقة للتأقلم

تتمتع أعمال الفنان المصري، عمر شريف، المعروف بـ"WeirDo"، بطبقة عميقة من المعاني. Credit: WeirDo

وقال الفنان المصري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كسر الفنان قوانين الرسم، فلم يرسم خطوطًا مستقيمة، أو أشكالاً واقعية. ولم يكن متمسكًا بالنمط التقليدي (للرسم)".

شُخِّص الفنان بالضمور العضلي من نمط "دوشين" وهو في التاسعة من عمره. Credit: WeirDo

ومنحته تلك الأعمال الجريئة الدافع لممارسة الرسم مجددًا، وإجراء التجارب الفنية، والرسم بطريقة تستجيب لقدراته الحالية، بدلاً من اتباع قواعد معينة.

وعند بلوغه الـ 21 عامًا، وجد الفنان أسلوب الرسم الخاص به، وزينت بعض لوحاته، المصنوعة بألوان الأكريليك جدران المعارض.

تقبل نفسه رُغم عدم تقبل المجتمع له

تفاقمت أعراض المرض بشكلٍ جعل الفنان يتوقف عن الرسم. Credit: WeirDo

وتتمحور أعمال الفنان حول الواقع الذي يعيشه نتيجةً للاضطراب الذي يعاني منه، إذ أوضح: "تتحدث جميع لوحاتي عن الوِحدة، والعزلة، والواقع الخاص بي، وكيفية رؤيتي للعالم، ونظرة الأشخاص إلي".

كما أنها تحمل رسالة مفادها أن "اختلافي ليس مصدرًا للعار".

وواجه الفنان تحديات ترتبط بسهولة الوصول للخدمات ومختلف الأماكن من حوله، لافتًا إلى أن الأمر "كان كما لو أنّ العالم لم يكن مهيئًا لمن هم مثلي، والذين يتعايشون مع إعاقات، ويستخدمون الكراسي (المتحركة)".

تعكس أعمال الفنان المصري الواقع الخاص به. Credit: WeirDo

ومن الناحية الفنية، أشار "WeirDo" إلى أنّ هذه التحديات شكلت "مصدر إلهام غير متقطع"، على حد تعبيره، لوجود العديد من المواضيع التي يود التعبير عنها، وخاصة موضوع ضمور العضلات.