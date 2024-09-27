مصمم يتخيل فندقًا من "مكعبات الثلج" في وادي "طيب اسم" بالسعودية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتميز وادي "طيب اسم" في المملكة العربية السعودية بتشكيلاته الجيولوجية الفريدة التي جعلته محط اهتمام علماء الأرض، وهواة التخييم، وتسلق الجبال.

كما جذب هذا التشكيل الصخري، الذي يمتد طوله لـ30 كيلومترًا في منطقة تبوك، مؤسس "استوديو كالبود للتصميم" (Kalbod Design Studio)، والمهندس المعماري الرئيسي فيه، محمد رحيمي زاده، والذي استوحى منه مشروعًا مفاهيميًا يُدعى "Ice Cube Hotel"، أو "فندق مكعب الثلج".

يبدو هذا الفندق الخيالي كمكعبات ثلج مكدسة فوق بعضها البعض. Credit: Founder, CEO, and Principal Architect at Kalbod Design Studio

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال رحيمي زاده إن "تصميم الفندق مستوحى من المناظر الطبيعية المحيطة به، وخاصة منحدرات الجرانيت الشاهقة في وادي طيب اسم".

هيكل معلق

يتخيل المشروع تواجد فندق أنيق بوادي "طيب اسم" في المملكة العربية السعودية. Credit: Founder, CEO, and Principal Architect at Kalbod Design Studio

وفي الصور التخيلية للفندق الأنيق، يظهر الهيكل وهو معلّق بين جرفين يُشكلان مدخل الوادي.

ولا تستغرب إذا كان هذا المشروع التخيلي يذكرك بمشاريع المملكة الضخمة والطموحة، مثل "ذا لاين"، ومدينة "أوكساجون"، وغيرها من الخطط المترقبة، حيث أفاد رحيمي زاده أن "التصميم المفاهيمي لفندق مكعب الثلج متأثر بشكلٍ كبير بمهمة نيوم المتمثلة في إحداث ثورة في مجال المعيشة ورعاية البيئة".

تُظهر هذه الصور التخيلية التصميم الذي ابتكره "Kalbod Design Studio". Credit: Founder, CEO, and Principal Architect at Kalbod Design Studio

وذكر رحيمي زاده أن هدف هذا التصميم "خلق هيكل يوحي بأنّه معلق وعديم الوزن في البيئة".

وحقق المعماري ذلك عبر توظيف الخرسانة الشفافة كمادة بناء أساسية، ما يخلق وهمًا بوجود كتل جليدية ضخمة مكدسة فوق بعضها البعض.

كما يُظهر التصميم أيضًا وجود شلال من المياه ينساب لتشكيل مجرى مائي.

إطلالات ساحرة

يطل الفندق على خليج العقبة. Credit: Founder, CEO, and Principal Architect at Kalbod Design Studio

وفي هذا التصميم، حرص المعماري على خلق مزيج متناغم من العمارة المبتكرة والمناطق الطبيعية المحيطة بها.

وإلى جانب التضاريس الصخرية الشاهقة، يوفر الموقع المرتفع للفندق إطلالات على خليج العقبة والجبال المحيطة به.

يطمح التصميم المعماري إلى ابتكار "تجربة جمالية". Credit: Founder, CEO, and Principal Architect at Kalbod Design Studio

كما توفر أرصفة القوارب المخصصة بالفندق بحسب التصميم للضيوف فرصة استكشاف خليج العقبة، وتجربة الحياة البحرية في المنطقة.

وأكّد رحيمي زاده: "تجتمع هذه الميزات لصنع تجربة استثنائية لا تُنسى للزوار".

Credit: Founder, CEO, and Principal Architect at Kalbod Design Studio

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن منطقة وادي "طيب اسم" بتبوك تُعد من أبرز الوجهات التي تستقطب عشاق الطبيعة والتاريخ معًا، فضلًا عن أنها وجهة تاريخية فريدة، وتُحيط بها العديد من الروايات التي تُثير فضول الباحثين والمؤرخين، إلى جانب السياح والزوار.